Зрителями II Международного фестиваля «Арктическая сцена» стали более 4600 северян

В Мурманске завершился II Международный театральный фестиваль «Арктическая сцена». Участие в нём приняли коллективы 14 театров из России, Беларуси, Армении, Казахстана и Сербии, а зрителями – 4600 северян и гостей столицы региона. Театральные постановки оценивало именитое жюри, в состав которого вошли мастера сцены, практикующие театральные деятели, педагоги высшей школы, ведущие театроведы России.

Гран-при фестиваля получил спектакль «Зойкина квартира» Мурманского областного драматического театра. Этот спектакль также отмечен в номинациях «Лучшие костюмы» и «Лучшая женская роль» за игру Ирины Рыдзелевой.

Большим количеством наград отмечен спектакль «Дни Савелия» Архангельского театра драмы имени Ломоносова. Он стал победителем в номинациях «Лучшая режиссура», «Лучшая сценография», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль второго плана».

Спецпризы фестиваля профессиональное жюри присвоило постановке «Во весь голос» Степанакертского русского драматического театра, и актёру Григорю Данцигеру за исполнение роли солдата в спектакле «Вальс НА 2/4» Фольклорного центра «Москва», а также постановке Мурманского областного театра кукол «Женитьба Бальзаминова». Она же удостоилась главной награды по мнению альтернативного жюри.

Как отмечает региональное Министерство культуры, фестивальная программа включала не только спектакли, которые ставили на всех театральных сценах Мурманска, но и всевозможные мастер-классы, лекции от ведущих мастеров театрального искусства, а также дискуссионные площадки для коллективов-участников.

Вторая «Арктическая сцена» организована при поддержке правительства Мурманской области и в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/