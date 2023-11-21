Зрителями кинопоказов в рамках XV кинофестиваля «Северный характер» стали 12 тысяч северян и гостей Кольского края

Показы в рамках XV Международного кинофестиваля «Северный характер» в Мурманске посетило свыше 12 тысяч человек. Кинофестиваль проводился при поддержке регионального правительства и Президентского фонда культурных инициатив. В течение недели кинопоказы были организованы в кинотеатрах, «Контейнер-холле» и в уличном кинотеатре на Воровского.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в этом году в программу фестиваля вошло рекордное количество фильмов, снятых в Мурманской области. Из 76 фильмов конкурсной программы девять сняты в Кольском Заполярье, они также были поддержаны кинорибейтами областного правительства. Некоторые проекты зрители увидели до всероссийской премьеры – например, киноленту «Туман», открывшую фестиваль, и первые серии сериала «Полярный-3». Кроме того, вне конкурсной программы на фестивале были представлены короткометражки молодых режиссеров и продюсеров, созданные в нашем регионе в рамках губернаторского гранта.

Обладателем Гран-при фестиваля стала картина «Не хороните меня без Ивана», снятая в Якутии режиссёром Любовью Борисовой.

Помимо кинопоказов в программу фестиваля также вошли традиционный медиафорум, стратсессия Арктической стартап-экспедиции и образовательный проект «Киношторм», где молодые мурманские кинематографисты представили свои работы на суд профессионалов в сфере кинопроизводства. Полные итоги XV кинофестиваля «Северный характер» и трансляциями фестивальных событий можно ознакомиться в группе продюсерского центра «Северный характер».

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, комплексная поддержка кинопроизводства как одной из ведущих сфер креативной экономики является важной частью регионального стратегического плана «На Севере – жить». В рамках плана в Кольском Заполярье не только предоставляются гранты и субсидии на съёмки в регионе, но также работает Центр развития кинопроизводства, оказывающий поддержку съёмочным группам и на федеральном уровне продвигающий наш регион как перспективную площадку для создания национальных фильмов.

Фото: https://gov-murman.ru