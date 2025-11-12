АВТОПРОЛОНГАЦИЯ ВКЛАДА: КОГДА ВЫГОДНО ОСТАВЛЯТЬ ДЕНЬГИ НА НОВЫЙ СРОК, А КОГДА ПЕРЕВОДИТЬ ПОД ПРОМОСТАВКУОтгрузки нефти по Севморпути в осенне-летнюю навигацию 2025 года снизились
Зрителями кинопоказов в рамках XVII кинофестиваля «Северный характер» стали более 10 тысяч северян и гостей Кольского полуострова

В Мурманске завершился XVII Международный кинофестиваль «Северный характер», который посетили более 10 тысяч зрителей. В этом году в конкурсной программе участвовали 70 кинолент из 15 стран, включая Россию, Белоруссию, Португалию, Индию, Китай, Германию, Казахстан, Кыргызстан и другие государства. Всего на фестиваль поступило более 400 заявок.

Главный приз фестиваля — Гран-при — завоевала кинокартина «Рай под ногами матерей» кинокомпании «Киностан» из Кыргызстана. Фильм, снятый в прошлом году, уже успел получить признание на российских кинофестивалях. На показе в Мурманске картина собрала полный зал и вызвала живой отклик у публики.

Особый интерес зрителей вызвали четыре премьеры, представленные на фестивале: «По-братски», «Глаза леса», «Прозрение» и «Мой Север». Авторы картин лично приехали в Мурманск для представления своих работ.

В номинации «Полнометражный игровой фильм» победила картина «ПРО.ЗРЕНИЕ» московской кинокомпании «Вечерний сеанс» режиссёра Сергея Виноградова. Лучшим сериалом признана работа «ГДР». Особый диплом председателя жюри за возрождение традиций мурманского документального кино получил фильм «Дельные люди. Арктика» режиссёров Елены Васюковой и Никиты Чисникова.

Диплом за отвагу и мужество первопроходцев вручён сериалу «Челюскин. Первые», многие сцены которого снимались в Териберке. Впервые в этом году Саамский клуб изучения родного языка вручил специальный диплом «За уважение к корням и духовным традициям древнего народа саами» создателям фильма «Мой Север» режиссёра Юлии Крыловой.

В специальной номинации «Зелёный экран» награды получили фильмы, которые созданы с минимальным вредом для природы.

Конкурс для молодых кинематографистов «Киношторм» в этом году стал международным: в нём принял участие автор из Китая с анимационным фильмом, созданным с помощью искусственного интеллекта. В рамках индустриальной программы состоялась встреча представителей кинокомиссии Мурманской области с делегацией Генерального консульства Индии в Санкт-Петербурге. Отдельный фестивальный день был посвящён индийскому кино.

Напомним, фестиваль организован продюсерским центром «Северный характер» при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда президентских грантов и правительства Мурманской области.

 

 

