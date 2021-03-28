ЗРПК «Панцирь» защитят штаб Северного флота от БЛА условного противника

В главной базе Северного флота – Североморске состоится тренировка по комплексной обороне штаба стратегического объединения от нападения условного противника. Военнослужащие отработают различные варианты развития тактической обстановки, в том числе отражение атаки беспилотных летательных аппаратов.

Для борьбы с БЛА условного противника планируется задействовать зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» на базе автомобилей КамАЗ, стоящие на вооружении частей противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Северного флота. Также в ходе тренировки будут использованы средства радиоэлектронной борьбы и аэрозольной маскировки.

Как сообщает пресс-служба СФ, о проведении дымопуска на территории штаба Северного флота будут заранее уведомлены органы местного самоуправления для отработки системы оповещения гражданских жителей города.