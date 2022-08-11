Мурманская область. Арктика (16+)11.08.22 12:00
Зубной техник, инженер радиосвязи, судовой электромеханик - кому ещё в Мурманской области заплатят больше всех в августе
Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда Мурманской области и выяснили, соискатели из каких профессиональных сфер могут заработать в августе больше всего.
На данный момент мурманчанам доступно около 5000 вакансий, из них в более 100 работных предложений работодатели указывают зарплату от 175000₽ и выше.
Эксперты hh.ru подготовили две подборки предложений августа с самыми высокими зарплатами в различных сферах:
- С обычным форматом работы — в Мурманской области для тех, кто живет в этой области или хочет сюда переехать жить и работать;
- С дистанционным форматом работы для тех, кто хочет получать высокую зарплату из любого уголка страны или мира.
«Дорогие» вакансии в Мурманской области с традиционным форматом работы:
- Инженер радиосвязи, до 300 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68327976;
- Заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям, от 300 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68080618;
- Зубной техник-керамист, до 300 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68406284;
- Второй механик на контейнеровоз, от 154 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/67756141;
- Главный инженер деревообрабатывающего предприятия глубокой переработки, до 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/67966306;
- Руководитель отдела по разработке программы 1 С, от 170 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/68233976;
- Руководитель строительного проекта на объект, от 200 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/67811329;
- Сервисный специалист по обслуживанию системы динамического позиционирования, до 200 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/67227078;
- Директор производства ПВХ, от 250 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68415207;
- Начальник участка строительно-монтажных работ, от 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68004858;
- Электромеханик судовой, от 250 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68378551.
«Дорогие» вакансии для работы в дистанционном формате, доступные для соискателей из любого уголка страны:
- Инженер-конструктор роботов, от 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68624711;
- Системный архитектор, от 450 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68491306;
- Руководитель отдела маркетинга в онлайн-школу, до 350 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/66853262;
- Руководитель интернет-проектов, до 300 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68536015;
- Пресейл-менеджер по информационной безопасности, от 250 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/67786006;
- Руководитель промышленных проектов с функциями B2B продаж, до 400 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54681235;
- Продуктовый аналитик, до 260 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/67644388;
- Исполнительный директор, до 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68617002;
- HR-директор, до 200 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/68069608;
- Дизайн-менеджер, от 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/66810951;
- Банкетный менеджер, от 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/55842011;
- Инженер-проектировщик, от 300 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/68362710.
Комментарии
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Установить приставку. Телефон 7 911 353 90 75
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Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
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