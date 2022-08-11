Зубной техник, инженер радиосвязи, судовой электромеханик - кому ещё в Мурманской области заплатят больше всех в августе

Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда Мурманской области и выяснили, соискатели из каких профессиональных сфер могут заработать в августе больше всего.

На данный момент мурманчанам доступно около 5000 вакансий, из них в более 100 работных предложений работодатели указывают зарплату от 175000₽ и выше.

Эксперты hh.ru подготовили две подборки предложений августа с самыми высокими зарплатами в различных сферах:

С обычным форматом работы — в Мурманской области для тех, кто живет в этой области или хочет сюда переехать жить и работать; С дистанционным форматом работы для тех, кто хочет получать высокую зарплату из любого уголка страны или мира.

«Дорогие» вакансии в Мурманской области с традиционным форматом работы:

Инженер радиосвязи , до 300 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68327976;

, до 300 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68327976; Заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям , от 300 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68080618;

, от 300 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68080618; Зубной техник-керамист , до 300 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68406284;

, до 300 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68406284; Второй механик на контейнеровоз , от 154 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/67756141;

, от 154 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/67756141; Главный инженер деревообрабатывающего предприятия глубокой переработки , до 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/67966306;

, до 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/67966306; Руководитель отдела по разработке программы 1 С , от 170 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/68233976;

, от 170 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/68233976; Руководитель строительного проекта на объект , от 200 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/67811329;

, от 200 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/67811329; Сервисный специалист по обслуживанию системы динамического позиционирования , до 200 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/67227078;

, до 200 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/67227078; Директор производства ПВХ , от 250 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68415207;

, от 250 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68415207; Начальник участка строительно-монтажных работ , от 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68004858;

, от 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68004858; Электромеханик судовой, от 250 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68378551.

«Дорогие» вакансии для работы в дистанционном формате, доступные для соискателей из любого уголка страны: