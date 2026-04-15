Зумеры чаще признаются, что работают не все отведённое для работы время

6 из 10 россиян утверждают, что все рабочее время посвящают решению профессиональных задач. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 представителей трудоустроенного экономически активного населения из всех округов страны.

6 из 10 работающих россиян утверждают, что все имеющееся в их распоряжении рабочее время посвящают исключительно профессиональным задачам («Работать всё-таки пришёл, отдохнуть дома успею»; «На работе необходимо выполнять трудовые обязанности»).

Каждый четвёртый тратит на работу больше половины дня, но оставляет пространство для маневра: «Случается отвлечься на какие-то параллельные процессы, но задачи должны быть выполнены в срок»; «Всё зависит от объёма работы».

9% респондентов признались, что фактически трудятся менее половины рабочего времени. 6% затруднились оценить свои реальные трудозатраты.

Чем старше человек, тем чаще он говорит, что не позволяет себе праздности на работе. Если среди молодых сотрудников до 35 лет только 53% трудятся всё рабочее время (и при этом 12% признаются, что фактически работают меньше половины времени), то среди респондентов 35—45 лет этот показатель увеличивается до 65%, а среди опрошенных старше 45 — до 67%. «Нужно правильно расставлять приоритеты и соблюдать сроки выполнения поставленных задач»; «На работе надо работать, а личные проблемы решать в свободное время», — комментируют россияне 45+.

Среди представителей 26 распространенных профессиональных групп чаще других утверждали, что тратят всё рабочее время исключительно на выполнение своих обязанностей, врачи, бухгалтеры и кладовщики (по 74%), а также водители (72%) и экономисты (70%).

Время проведения опроса: 1—19 марта 2026 года.