В Мурманской области пройдёт Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет»
Зумеры чаще признаются, что работают не все отведённое для работы время

6 из 10 россиян утверждают, что все рабочее время посвящают решению профессиональных задач. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 представителей трудоустроенного экономически активного населения из всех округов страны.

6 из 10 работающих россиян утверждают, что все имеющееся в их распоряжении рабочее время посвящают исключительно профессиональным задачам («Работать всё-таки пришёл, отдохнуть дома успею»; «На работе необходимо выполнять трудовые обязанности»).

Каждый четвёртый тратит на работу больше половины дня, но оставляет пространство для маневра: «Случается отвлечься на какие-то параллельные процессы, но задачи должны быть выполнены в срок»; «Всё зависит от объёма работы».

9% респондентов признались, что фактически трудятся менее половины рабочего времени. 6% затруднились оценить свои реальные трудозатраты.

Чем старше человек, тем чаще он говорит, что не позволяет себе праздности на работе. Если среди молодых сотрудников до 35 лет только 53% трудятся всё рабочее время (и при этом 12% признаются, что фактически работают меньше половины времени), то среди респондентов 35—45 лет этот показатель увеличивается до 65%, а среди опрошенных старше 45 — до 67%. «Нужно правильно расставлять приоритеты и соблюдать сроки выполнения поставленных задач»; «На работе надо работать, а личные проблемы решать в свободное время», — комментируют россияне 45+.

Среди представителей 26 распространенных профессиональных групп чаще других утверждали, что тратят всё рабочее время исключительно на выполнение своих обязанностей, врачи, бухгалтеры и кладовщики (по 74%), а также водители (72%) и экономисты (70%).

Время проведения опроса: 1—19 марта 2026 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
