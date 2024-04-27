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Мурманская область. Арктика (16+)27.04.24 12:00

Зумеры на рынке труда: как новое поколение меняет устоявшуюся действительность

Молодое поколение от 14 до 25 лет достаточно активно на рынке труда РФ. Так, с начала года более 276 тысяч молодых соискателей-зумеров выходили на рынок труда и искали работу или подработку. Ещё 40 тысяч недавно вышли на новые места работы, а 36 тысяч недавно получили офферы (предложения о работе) и принимают решения. Эксперты hh.ru выяснили, как меняется рынок труда в связи с новыми запросами молодых соискателей.

Работодатели тоже не прочь разбавить коллективы «молодой» кровью. По данным hh.ru за последний год доля офферов для 18-24-летних кандидатов со стороны компаний выросла на 44%. А вот у молодого поколения свой взгляд на карьеру и работу. Ситуация, когда компания не заинтересовала работой и проектами, а также не предоставила возможность работать на удаленке или в гибриде могут оттолкнуть молодых работников от компаний и те просто обрывают связь с ними.

Так, по данным сервиса Talantix*, случаи гостинга (когда соискатели могут оборвать связь с потенциальным работодателем или исчезнуть после нескольких рабочих дней) растут в прогрессии (+107% за прошлый год).

Чего хотят от своей работы зумеры?

- у каждого третьего молодого соискателя от 18 до 24 лет в резюме (28%) указано желание частичной занятости;

- 8% или почти каждый десятый молодой кандидат не прочь найти проектную занятость. Вообще доля тех, кто чаще просто набирает несколько проектов и не оформляется официально на работу в последнее время в целом по стране выросла на 5%;

- для каждого третьего важно, чтобы у него был гибкий график работы (31%). Тренд на условно «независимый» график прослеживается у молодого поколения очень ярко;

- ещё 26% или также четвёртый зумер, ищущий работу, хочет работать на удаленке. Кстати, недавнее исследование hh.ru показало, что сразу 27% опрошенных молодых работников (от 18 до 24 лет) вообще никогда не работали из офиса, их постоянное место работы – это обычно дом, коворкинг, кафе или другое место вне территории работодателя;

- наиболее предпочитаемые профессии среди молодых соискателей на данный момент: администраторы (8% резюме  или каждый десятый молодой соискатель претендует на эту должность), клиентский менеджер (7%), программист или разработчик (5%), консультант (6%), бариста (4%), дизайнер (3%), помощник руководителя (3%), инженер (3%), преподаватель (2%), smm-менеджер (2%), аналитик (2%), упаковщик товаров (2%), оператор колл-центра (2%), курьер (2%); 

- к основным и важным для зумеров параметрам хорошего работодателя, относятся уровень зарплаты (важен для 2\3 молодых кандидатов), перспективы роста в карьере и зарплате (59%) и отношение компании к работникам (50%).

При этом интересно, что для молодых соискателей важнее, чем для более старшего поколения, возможность работать на удалёнке или релокации (36%), ценнее для них демократичная атмосфера в компании и отзывы. А вот соцпакет, расположение офиса\площадки компании, а также личность руководителя больше отходят на второй план.

При это компании всё чаще упоминают в описании вакансий, что:

- либо коллектив состоит из людей определенных поколений, как бы давая понять, какой формат общения может быть среди сотрудников. Чаще всего это делается, чтобы избежать возможных межпоколенческих конфликтов;

- с людьми каких поколений придеёся искать общий язык;

- либо вообще ищут людей, которые разбираются в культурной разнице разных поколений и готовы настроить эти процессы внутри компании. 

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