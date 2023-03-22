Зумеры не стремятся стать блогерами: исследование YouDo и hh.ru

Маркетплейс услуг YouDo.com совместно с hh.ru исследовали сферу работы и подработки для зумеров. Выяснилось, что большинство работников в возрасте 18-25 лет готовы не только работать, но и постоянно учиться, чтобы повышать свой уровень дохода. Какие факторы их останавливают и что готовы предложить им работодатели – в исследовании.

Опрос, проведенный YouDo.com показал, что молодые люди стараются начать работать как можно раньше: 19% респондентов старше 18 лет уже работают официально, 20% совмещают работу и подработку, 34% подрабатывают, совмещая заработок с учёбой. Не работают и не подрабатывают 27%.

Среди топ-5 сфер для подработки у зумеров нет SMM, фото- или видеосъемок как это было раньше. Самыми популярными сферами оказались IT, строительство, культура и искусство, социальное обслуживание граждан, транспорт. Для почти половины опрошенных самое важное в работе – это оплата труда, так ответили 47%. На втором месте – возможность карьерного роста (27%), на третьем – интересные задачи (23%). Меньше всего зумеров интересует коллектив на работе – это важно лишь 3%.

Оплата труда и рост доходов

По данным hh.ru, зарплата, которую предлагают работодатели, как правило выше, чем ожидают новички – примерно на 10%. Опрос YouDo.com также показал, что большинство респондентов удовлетворены своим уровнем дохода. Более половины считают зарплату удовлетворительной (57%), не удовлетворены и хотели бы получать больше 34%, полностью довольны оплатой лишь 9%.

Молодое поколение реально смотрит на вещи и готово больше работать, чтобы повысить уровень своего дохода – так ответили 68%. Хотят работать меньше, но зарабатывать больше – 27%, совсем не хотят работать лишь 5%.

Чтобы зарабатывать больше, зумеры готовы не только больше времени посвящать работе. По мнению 27% опрошенных, повысить уровень дохода им поможет увеличение трудового опыта, повышение квалификации и обучение (24%), больший объём задач (19%), смена сферы деятельности (18%) и связи (12%).

Недостатки и конкурентные преимущества молодых работников

По мнению начинающих карьеру людей, самая большая трудность при трудоустройстве — возраст и недостаток опыта (33%). На втором месте — отсутствие нужных компетенций (24%), на третьем — низкая оплата труда (22%), а на четвертом — отсутствие релевантных вакансий (21%). Это подтверждается опросом нанимателей: лишь 23% обращают внимание на возраст. При этом 53% работодателей среди слабых сторон молодых соискателей отмечают отсутствие опыта, 17% — низкую стрессоустойчивость, 16% — ранимость и эмоциональность, а 14% отметили, что для объяснения задач требуется больше времени.

При этом у зумеров на рынке труда есть явные конкурентные преимущества. По мнению самих соискателей это энергия и свежий взгляд на вещи (так считают 40%), скорость работы и новаторские идеи (36%), знание интернет-трендов и ориентирование в технологиях (24%). Работодатели же считают, что конкурентные преимущества молодого поколения в свежем взгляде на привычные вещи (41%), энергичности (29%), новых идеях (13%), амбициях (9%) и отсутствии семейных обязанностей и детей (8%).

Рынок труда для молодых сотрудников

Больше всего вакансий для начинающих карьеру размещается в Москве, Санкт-Петербурге, в Краснодарском крае, Свердловской области, Татарстане, Челябинской и Нижегородской областях.

Оплата труда начинающих специалистов во всех регионах страны сопоставимая: больше всего готовы платить сотрудникам из Москвы, меньше всего — из Красноярского края, при этом разница в предлагаемых зарплатах составляет 15%.

Начало карьеры и образование

Большинство опрошенных зумеров имеют образование: 24% — оконченное высшее, 28% — среднее-специальное (колледж), 27% учатся в настоящий момент, 21% имеют только среднее образование (школа).

Для большинства потенциальных работодателей (63%) наличие профильного образования необходимо только если задачи требуют специальных знаний. 18% потенциальных нанимателей ответили, что образование не имеет значения. Обязательно наличие профильного образования при приеме на работу для 19% работодателей.

Об исследовании

Исследование проводили маркетплейс услуг YouDo и крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru в марте 2023 года. В опросе приняли участие 12211 исполнителей маркетплейса в возрасте 18-25 лет и 10821 заказчик старше 26 лет.