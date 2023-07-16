Звания «Почётный работник здравоохранения Мурманской области» удостоена заведующая отделением новорожденных Перинатального центра

Награду Татьяне Лаврушиной, врачу-неонатологу заведующей отделением новорожденных Перинатального центра Мурманского областного клинического многопрофильного центра от имени губернатора вручил заместитель губернатора – министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

Татьяна Владимировна – врач высшей категории, доктор в четвертом поколении. В медицинской профессии – более 40 лет. В 1982 году после окончания Карагандинского медицинского института в Казахстане несколько лет проработала в местной областной больнице. Через несколько лет переехала на работу в Мурманск.

В неонтологии Татьяна Владимировна 37 лет, стояла у истоков этого направления. Ежегодно медицинскую помощь в возглавляемом Татьяной Лаврушиной отделении получают более 2400 маленьких пациентов, в том числе недоношенные дети, родившиеся на сроке 34–36 недель, с экстремально низким весом – менее одного килограмма.

По инициативе и при непосредственном участии Татьяны Владимировны в Мурманской области внедрен аудиологичекий скрининг новорожденных, направленный на раннее выявление нарушений слуха у детей. Татьяна Владимировна является наставником, с охотой передающей опыт молодым коллегам.

«Эта награда для меня — честь, результат многолетнего моего труда. Приятно, что его так высоко оценили. Очень люблю свою работу», — поделилась своими впечатлениями Татьяна Лаврушина.

Также состоялась встреча министра здравоохранения региона Дмитрия Панычева с молодыми специалистами Перинатального центра, устроившимися на работу в этом году. Дмитрий Вячеславович поблагодарил коллег за выбор профессии и предпочтение, которое они отдали при переезде на работу в Мурманскую область.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, в 2023 году в МОКМЦ на работу устроились 13 врачей. До конца года планируется трудоустройство еще 11 молодых специалистов.

Фото: https://gov-murman.ru