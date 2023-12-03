«Звезда Арктики»: мурманская молодёжь продемонстрировала свои таланты

В столице Заполярья завершился традиционный городской конкурс «Звезда Арктики». Его участниками стали мурманчане в возрасте от 14 до 35 лет.

В этом году на конкурс было подано 67 заявок от коллективов и индивидуальных исполнителей. Молодые артисты подготовили яркие и оригинальные выступления в различных жанрах. Кто-то танцевал, кто-то удивлял жюри своим пением и игрой на музыкальных инструментах.

Самыми популярными номинациями, как и в прошлом году, оказались «Хореография» и «Вокал». Для некоторых молодых участников выступление на «Звезде Арктики» стало дебютом на большой сцене.

1 декабря в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» прошёл гала-концерт, на котором объявили победителей конкурса в пяти номинациях:

«Вокал»

1 место — Виктория Зезюлина, Образцовый самодеятельный коллектив шоу — группы «Поколение Альфа»;

2 место — Софья Дубинец, дуэт Вероники Бугаевой и Алисы Костюченко, образцового самодеятельного коллектива шоу — группы «Поколение Альфа»;

3 место — Милена Полевая-Василевская, дуэт «Prosto».

«Хореография»

1 место — Евангелина Ющенко, старшая группа народного самодеятельного коллектива ансамбля современного танца «Престиж»;

2 место — Ксения Долгова, Коллектив «А+TEAM»;

3 место — Артём Терехов, средняя группа народного самодеятельного коллектива ансамбля современного танца «Престиж».

«Инструментальное исполнительство»

1 место — Екатерина Луговых.

«Художественное слово»

1 место — Влада Верхотурцева;

2 место — Артём Долгов, Коллектив «2К»;

3 место — Анна Ягутина.

«Оригинальный жанр»

1 место — Ярослава Чернышова;

2 место — Анастасия Баева.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26217&page=1