Звезда лыжного спорта проведёт мастер-класс для участников «Атомиады-2024»

19-21 марта 400 спортсменов из городов присутствия Госкорпорации «Росатом» примут участие в соревнованиях по полиатлону, лыжным гонкам, горным лыжам и сноуборду на спортивных сооружениях города Полярные Зории Кольской АЭС. ХII зимняя Спартакиада работников атомной энергетики, промышленности и науки «Атомиада-2024»* объединяет любителей зимних видов спорта со всех уголков страны. В один из конкурсных дней двукратная чемпионка мира, призёр олимпийских игр и заслуженным мастер спорта России Юлия Чепалова проведёт мастер-класс по лыжным гонкам для всех участников соревнований.

19 марта соревнования начнутся одновременно на трех спортивных площадках заполярного атомграда. На стадионе лыжников ожидает командный спринт. На ГК «Салма» стартуют соревнования по слалому-гиганту. В спортивном зале ФСК «Энергия» спортсмены будут состязаться в стрельбе и силовой гимнастике в рамках турнира по полиатлону. Завершится первый конкурсный день торжественным открытием «Атомиады-2024» на ГК «Салма». С 19.30 спортсменов и болельщиков будут радовать музыкальные коллективы, яркое лазерное шоу, парад команд и многое другое.

20 марта на горнолыжном комплексе пройдёт самый зрелищный этап Атомиады у горнолыжников и сноубордистов - параллельный слалом. на лыжные трассы выйдут полиатлонисты, а лыжные гонки будут представлены соревнованиями за личное первенство: мужчинами в дистанциях 10 и 5 км, а женщинами - 5 и 3 км.

Кольская АЭС и Профсоюзная организация подготовили для спортсменов и болельщиков подарок - показательное выступление от двукратной чемпионки мира, призёра олимпийских игр и заслуженного мастера спорта России Юлии Чепаловой. Звездный мастер-класс по лыжным видам спорта начнется в 17.00.

Заключительный день соревнований - 21 марта откроют эстафеты на лыжном стадионе и финальные заезды в параллельном слаломе среди горнолыжников.

В 18.00 в городском Дворце культуры состоится подведение итогов и награждение победителей XII зимней Спартакиады работников атомной энергетики, промышленности и науки «Атомиада-2024».

Подробную информацию и расписание соревнований можно узнать на официальной странице Кольской АЭС «ВКонтакте» (vk.com/kolaplant).

* - в 2024 году «Атомиада-2024» включает в себя девять спортивных дисциплин. В Нижегородской области пройдут соревнования по хоккею с шайбой, шахматам, волейболу, баскетболу и дартсу.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.