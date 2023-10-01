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Мурманская область. Арктика (16+)01.10.23 08:00

«Звезда Севера» зажгла «Балтийскую звезду» в Калининграде

В Калининграде при поддержке Единого волонтёрского центра Мурманской области впервые прошла образовательная конференция «Балтийская звезда». Её участницами стали более 350 женщин.

Эта конференция – продолжение социального проекта для жён военнослужащих «Звезда Севера» из Мурманской области.

Мероприятие прошло по инициативе женского совета Балтийского флота при поддержке командования флотом, правительства Калининградской области и Единого волонтёрского центра Мурманской области.

На входе участниц встречали музыканты военного оркестра Штаба Балтийского флота, а во время церемонии открытия с приветственным словом выступили командующий Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Воробьёв, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

«Сегодня мы продолжаем инициативу наших друзей-северян, открываем «Балтийскую Звезду». Я уверен, что первое подобное мероприятие пройдёт на высоком уровне и заложит хорошую традицию проведения конференций с участием женщин Балтийского флота в будущем», – отметил командующий Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Воробьёв.

Среди участниц конференции – жёны военных и участников СВО, женщины-военнослужащие из Калининграда, Гусева, Советска, Черняховска и Балтийска.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на церемонии открытия конференции обратил внимание, что «Балтийская звезда» – это не только инструмент для образования, но и возможность для всех участниц найти поддержку и солидарность друг с другом.

«Символично, что конференция проходит в праздник – День воссоединения с нашими четырьмя регионами. Спасибо всем организаторам, экспертам, наставникам. С удовольствием помогаем в проведении мероприятия. Уверен, что оно будет действительно полезным, будет способствовать тому, что вы продолжите развиваться, обретёте новые компетенции», – сказал Антон Алиханов.

Кроме того, на открытии конференции сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков зачитал приветственное слово председателя Совета Евразийского женского форума Галины Николаевны Кареловой, которая не первый раз поддерживает проект, направленный на объединение жён военнослужащих.

«Сегодня среди участников конференции жёны и дочери военнослужащих, жизнь которых наравне с мужьями и отцами связана со служением Родине. Насыщенная программа позволит обменяться инновационными идеями и авторитетными мнениями, предоставит возможность ознакомиться с достижениями коллег, зарядиться конструктивной энергией авторов успешных проектов и наметить планы на будущее. Желаю всем осуществления реализации всего задуманного!», – передала слова поддержки Галина Карелова.

«Каждая женщина нашей конференции – путеводная звезда для своей семьи и себя лично. А чтобы звезда была яркой, ей нужна возможность для подпитки сил. Моя мечта, чтобы наш проект перерос в образовательную платформу, благодаря которой каждая приехавшая в военный гарнизон девушка смогла бы получить некую «дорожную карту» – как ей действовать, чтобы развиваться и реализовываться. Мы видим, как это нужно девушкам, и чувствуем поддержку командования Военно-морским флотом России и Совета Федерации», – рассказала автор проекта «Звезда Севера», руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

«Балтийская звезда» – это социальный проект, который содействует самореализации женщин. Приглашенные лекторы из разных городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Калининграда на волонтёрских началах рассказали собравшимся о том, как сохранить своё здоровье и жить долго, дали практические рекомендации по работе с эмоциями и при подготовке публичных выступлений, обсудили, как правильно помогать готовиться детям к выпускным экзаменам и многом другом.

Одним из приглашенных спикеров стала Мария Афонина, проректор Мастерской управления «Сенеж», член Совета Евразийского женского форума.

По её словам, «Балтийская звезда» – это яркий пример того, как востребованный социальный проект быстро приобретает федеральный масштаб.

«Сейчас серия «Звёзд» своим «зонтиком» уже охватывает важные направления: Мурманск, Севастополь и Калининград. Я уверена, что масштаб будет только прирастать, ведь сегодня женщинам особенно нужны навыки, знания, компетенции и, главное, ощущение поддержки. Мы со своей стороны будем поддерживать, помогать и продолжать совместную работу и в будущем», – отметила Мария Афонина.

Об идее реализации конференции, основанной на принципах заполярного проекта «Звезда Севера» для жён военнослужащих, но уже на Балтийском флоте, рассказала Лариса Михайлова, председатель женского совета Балтийского флота.

«Мы с мужем за годы его службы переезжали 11 раз из гарнизона в гарнизон по всей стране, и я хорошо понимаю жён военнослужащих, которые хотят не просто быть рядом со своей семьей, но и знакомиться между собой, общаться, узнавать что-то новое, развиваться. Я рада, что когда-то на Северном флоте приняла участие в «Звезде Севера» и эту идею привезла на Балтику. Особенно важно это сегодня, когда наши мужчины находятся в зоне военных действий, а их жёны очень много делают для фронта. И именно для них наша «Балтийская Звезда», – сказала Лариса Михайлова, организатор конференции «Балтийская звезда».

Конференция в Калининграде стала преемницей большого проекта – «Звезда Севера», который проходит за полярным кругом в Мурманской области с 2020 года. Балтийский флот стал третьей точкой развития проекта «Звезда Севера» – после Мурманской области и Севастополя.

Реализацию конференции на Балтике курирует Единый волонтёрский центр Мурманской области, а в будущем организаторы «Балтийской звезды» планируют развивать проект самостоятельно с привлечением местных спикеров.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в этом году портал «Достижения.рф» включил «Звезду Севера» в список лучших и значимых проектов страны, за который каждый может отдать свой голос.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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