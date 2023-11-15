«Звёздные наставники»: мурманский преподаватель выиграла поездку на космодром Байконур

Мурманский преподаватель информатики и информационных технологий, советник директора по воспитанию Мурманского индустриального колледжа Ирина Бондаренко вошла в число победителей всероссийского конкурса «Звёздные наставники». Главный приз – поездка на космодром Байконур, где она станет свидетелем запуска энергоносителя.

Всероссийский конкурс «Звёздные наставники» проводился «Навигаторами детства» России. В рамках конкурса комиссия рассмотрела более 1100 заявок и творческих видеосюжетов.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, советник директора по воспитанию Мурманского индустриального колледжа Ирина Бондаренко вошла в число шести победителей. В декабре она станет свидетелем запуска энергоносителя с космодрома Байконур.

Напомним, ранее Ирина Бондаренко стала победителем регионального этапа конкурса «Мастер года – 2023».

Фото: https://gov-murman.ru