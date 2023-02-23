Звезду Героя России передали в Магадане семье офицера Северного флота, погибшего в ходе специальной военной операции

Заместитель командующего Северным флотом вице- адмирал Олег Голубев и губернатор Магаданской области Сергей Носов накануне Дня защитника Отечества передали семье старшего лейтенанта Ивана Кабанова, погибшего в ходе специальной военной операции, медаль «За отвагу», медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации и Грамоту Героя Российской Федерации.

Церемония передачи высшей государственной награды семье офицера Северного флота состоялась в Центре культуры города Магадана. В ней также принял участие мэр Магадана Юрий Гришан, главный федеральный инспектор по Магаданской области Николай Ежов, представители областной и городской Дум, представители силовых ведомств, военнослужащие, ветераны, курсанты клуба «Подвиг», юнармейцы, жители.

Заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев обратился в своем выступлении к присутствующим и, прежде всего, к маме героя Татьяне Николаевне.

«Понимаю, что рядом его уже не будет. Жизнь Ивана Вячеславовича оборвалась неожиданно и трагически. Он погиб в бою. Офицер доказал преданность своему Отечеству. Подвиг Ивана Кабанова является примером для всех воинов флота. Он навечно вошёл в списки своего родного соединения», - сказал вице-адмирал Олег Голубев.

Губернатор магаданской области Сергей Носов отметил, что по отзывам военных, магаданцев отличает особое мужество, отвага и сплоченность, и поблагодарил родственников бойцов за воспитание настоящих мужчин, верных сынов Родины. Память земляков, погибших при выполнении боевых задач в зоне СВО, почтили минутой молчания.

Старший лейтенант Иван Вячеславович Кабанов родился в посёлке Ола Магаданской области. Окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище.

В специальной военной операции старший лейтенант Иван Кабанов принимал участие с 22 мая 2022 года в должности командира мотострелкового взвода отдельной арктической мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота.

В июне взвод под его командованием оборонял позиции батальона. Офицер, грамотно распределив силы и огневые средства взвода, отбил три атаки противника, уничтожив до 30 военнослужащих ВСУ и выведя из строя 7 единиц бронированной техники, лично уничтожил 4-х врагов из стрелкового оружия, удержал порученный ему участок обороны.

В июле силами взвода под ожесточённым огнём артиллерии противника удержал тактически важный перекресток дорог, осуществлял корректировку огня артиллерии батальона, 3 раза вызывал огонь на себя. Своими действиями способствовал уничтожению 4-х единиц бронетехники и до 15 националистов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в сентябре в ходе передислокации подразделений батальона прикрывал своим взводом сворачивание позиций и перемещение основных сил. Приняв неравный бой с превосходящими силами противника, в течение нескольких часов удерживал позиции, что позволило подразделениям соединения выйти без потерь на указанный рубеж. В ходе боя силами взвода уничтожил до 30 националистов, при этом лично уничтожил пулемётный расчёт и бронетранспортёр противника.

В октябре противник крупными силами атаковал позиции взвода старшего лейтенанта Кабанова. В ходе ожесточённого боя офицер, проявляя мужество и самообладание, был вынужден дважды вызывать огонь на себя, лично уничтожил танк и БМП противника.

Вступив в неравный бой во второй волне атак противника грамотно и профессионально руководил огневым воздействием артиллерии, выбирая для уничтожения наиболее важные цели врага. Для локализации прорыва на правом фланге, собрав группу из 10 бойцов, вступил в ближний бой. При помощи стрелкового оружия и ручных гранат группа старшего лейтенанта Кабанова уничтожила 14 военнослужащих ВСУ и вывела из строя 2 единицы бронетехники, сам офицер уничтожил 5 националистов. Получив контузию и продолжая вести за собой подчиненных, вступил в рукопашную схватку с противником, в ходе которой получил смертельное ранение. После отражения атаки вокруг офицера было обнаружено более десятка тел поверженных врагов.

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, старшему лейтенанту Ивану Васильевичу Кабанову Указом Президента Российской Федерации присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12455549@egNews