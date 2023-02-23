В преддверии Дня защитника Отечества губернатор Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев вручили государственные и региональные награды военнослужащимУтверждён график работы медицинских организаций в выходные и праздничные дни
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)23.02.23 10:30

Звезду Героя России передали в Магадане семье офицера Северного флота, погибшего в ходе специальной военной операции

Заместитель командующего Северным флотом вице- адмирал Олег Голубев и губернатор Магаданской области Сергей Носов накануне Дня защитника Отечества передали семье старшего лейтенанта Ивана Кабанова, погибшего в ходе специальной военной операции, медаль «За отвагу», медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации и Грамоту Героя Российской Федерации.

Церемония передачи высшей государственной награды семье офицера Северного флота состоялась в Центре культуры города Магадана. В ней также принял участие мэр Магадана Юрий Гришан, главный федеральный инспектор по Магаданской области Николай Ежов, представители областной и городской Дум, представители силовых ведомств, военнослужащие, ветераны, курсанты клуба «Подвиг», юнармейцы, жители.

Заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев обратился в своем выступлении к присутствующим и, прежде всего, к маме героя Татьяне Николаевне.

«Понимаю, что рядом его уже не будет. Жизнь Ивана Вячеславовича оборвалась неожиданно и трагически. Он погиб в бою.  Офицер доказал преданность своему Отечеству. Подвиг Ивана Кабанова является примером для всех воинов флота. Он навечно вошёл в списки своего родного соединения», - сказал вице-адмирал Олег Голубев.

Губернатор магаданской области Сергей Носов отметил, что по отзывам военных, магаданцев отличает особое мужество, отвага и сплоченность, и поблагодарил родственников бойцов за воспитание настоящих мужчин, верных сынов Родины. Память земляков, погибших при выполнении боевых задач в зоне СВО, почтили минутой молчания.

Старший лейтенант Иван Вячеславович Кабанов родился в посёлке Ола Магаданской области. Окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище.

В специальной военной операции старший лейтенант Иван Кабанов   принимал участие с 22 мая 2022 года в должности командира мотострелкового взвода отдельной арктической мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота.

В июне взвод под его командованием оборонял позиции батальона. Офицер, грамотно распределив силы и огневые средства взвода, отбил три атаки противника, уничтожив до 30 военнослужащих ВСУ и выведя из строя 7 единиц бронированной техники, лично уничтожил 4-х врагов из стрелкового оружия, удержал порученный ему участок обороны.

В июле силами взвода под ожесточённым огнём артиллерии противника удержал тактически важный перекресток дорог, осуществлял корректировку огня артиллерии батальона, 3 раза вызывал огонь на себя. Своими действиями способствовал уничтожению 4-х единиц бронетехники и до 15 националистов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в сентябре в ходе передислокации подразделений батальона прикрывал своим взводом сворачивание позиций и перемещение основных сил. Приняв неравный бой с превосходящими силами противника, в течение нескольких часов удерживал позиции, что позволило подразделениям соединения выйти без потерь на указанный рубеж. В ходе боя силами взвода уничтожил до 30 националистов, при этом лично уничтожил пулемётный расчёт и бронетранспортёр противника.

В октябре противник крупными силами атаковал позиции взвода старшего лейтенанта Кабанова. В ходе ожесточённого боя офицер, проявляя мужество и самообладание, был вынужден дважды вызывать огонь на себя, лично уничтожил танк и БМП противника.

Вступив в неравный бой во второй волне атак противника грамотно и профессионально руководил огневым воздействием артиллерии, выбирая для уничтожения наиболее важные цели врага. Для локализации прорыва на правом фланге, собрав группу из 10 бойцов, вступил в ближний бой. При помощи стрелкового оружия и ручных гранат группа старшего лейтенанта Кабанова уничтожила 14 военнослужащих ВСУ и вывела из строя 2 единицы бронетехники, сам офицер уничтожил 5 националистов. Получив контузию и продолжая вести за собой подчиненных, вступил в рукопашную схватку с противником, в ходе которой получил смертельное ранение. После отражения атаки вокруг офицера было обнаружено более десятка тел поверженных врагов.

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, старшему лейтенанту Ивану Васильевичу Кабанову Указом Президента Российской Федерации присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12455549@egNews

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)По итогам 2022 года зарплата в регионах СЗФО выросла на 8%
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Валерия
09.02.23 17:00
Пытаюсь связаться с группой Караван 51 по тел 921-665-12-50. Никто не берет трубку. Каким образом я могу оказать помощь участникам СВО? *** Попробуйте связаться через региональное отделение обществе
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире17:50Мультфильмы (0+/6+)18:20«Чемпионы». Художественный фильм (6+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мурманский малый и средний бизнес восстанавливается: рост спроса на персонал за год +35%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 19 копеек, доллар потерял 15 копеек-PRO Энергетику (18+)Резерв энергетических мощностей – это растущие возможности для развития промышленности в регионе-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области выросло количество обращений о перерасчете в адрес регоператора-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Комитет облдумы одобрил региональный законопроект, который приводит законодательство Мурманской области о государственных пособиях гражданам, имеющим детей, в соответствие с федеральным
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика