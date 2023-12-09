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Мурманская область. Арктика (16+)09.12.23 08:40

Звёзды народного искусства вновь засияют на сцене театра «Русская песня»

Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Радость» областной «Кировки» 11 декабря представит Мурманскую область на гала-концерте «Звёзды народного искусства» в Московском государственном академическом театре «Русская песня».

Как пишет vk.com/odkkirova, в 2023 году традиционный концертный проект Российского Дома народного творчества посвящён 115-летним юбилеям со дня рождения легендарных хореографов Надежды Сергеевны Надеждиной и Татьяны Алексеевны Устиновой. Творческое наследие великих мастеров представят профессиональные коллективы и лучшие любительские танцевальные ансамбли.

Юные мурманские танцоры будут выступать на одной сцене с Государственным академическим русским народным хором имени М.Е. Пятницкого, главным балетмейстером которого долгие годы была Татьяна Устинова, и Государственным академическим хореографическим ансамблем «Берёзка», созданным Надеждой Надеждиной и носящий её имя.

Также в концерте примут участие любительские творческие коллективы из Архангельска, Владимира, Курска, Москвы, Рязани, Пензы, Перми, Севастополя.

Онлайн трансляция концерта будет доступна по ссылке: https://www.culture.ru/live/broadcast/72582/zvezdy-na.

 

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457279012%2Falbum-23902826_00%2Frev

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