«Звёзды продаж»: аккаунт менеджеры, картографы, врачи, испытатели, брокеры, прорабы, математики, инженеры. Кого ещё в России объединяет космос?

В преддверии Всемирного дня авиации и космонавтики эксперты hh.ru проанализировали рынок труда и выяснили, каким компаниям в прямом и переносном смысле нужны «космические» работники, что это за люди и сколько им готовы платить.

Всего с начала года работодатели по всей стране упомянули космос и относящиеся к нему термины и эпитеты в описании своих вакансий почти 3000 раз. Космическая тематика поднимается в первую очередь в вакансиях, компании-работодатели, которых связаны с космической отраслью и авиационной промышленностью.

В данном случае работодатели могут искать самых разных специалистов, которые необходимы для развития космической и авиаиндустрии, начиная с уборщиков, водителей, слесарей и заканчивая испытателями, разработчиками и конструкторами:

Инженер-программист, до 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54570556, Санкт-Петербург;

Руководитель группы анализа и камеральной обработки, от 130 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/54516500, Санкт-Петербург;

Инженер-проектировщик АСУ ТП, до 80 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54600292, Санкт-Петербург;

Картограф / географ, до 21 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54689857, Ижевск;

Инженер-испытатель, до 95 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/54691396, Москва;

Прораб, от 100 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/54550094, Москва;

Инженер – программист, до 120 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/45847549, Химки;

Слесарь-сборщик ракетно-космической техники, до 50 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/51907102, Москва;

Математик-программист, https://spb.hh.ru/vacancy/49924548, Москва;

Разработчик С++ в области беспилотных летательных аппаратов, до 200 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/53855889, Красноярск;

Уборщик служебных помещений, до 23 500 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/54393053, Калининград;

Инженер-конструктор, от 50 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54462107, Екатеринбург;

Аппаратчик синтеза, https://spb.hh.ru/vacancy/44173333, Тверь;

Конструктор 1 категории в цех, до 45 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/52147158, Краснодар;

Мастер контрольный, https://spb.hh.ru/vacancy/54570676, Самара;

Водитель автобуса, от 75 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/53204994 , Королёв;

IT-инженер, от 70 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/47386069, Москва.

Одни из самых высоких зарплат в вакансиях, напрямую связанных с аэрокосмической отраслью и приборостроением можно найти в вакансиях компаний из Москвы. Например, инженеру-механику, который будет работать над проектами в области разработки космического аппарата сетевого типа, готовы платить до 450 тысяч рублей. Отметим, что в производственных вакансиях, работодатели которых связаны с космической отраслью, медианная зарплата находится на уровне 65 тысяч рублей.

Примечательно, что российские компании в рамках популяризации науки и космической тематики, продолжают поиск и набор персонала в частные образовательные учреждения, а также собственные учебные центры и исследовательские лаборатории. Так, с начала года в сфере науки и образования появилось чуть более 30 вакансий с упоминанием космической составляющей в науке. Например, компаниям нужны ведущие и помощники ведущих мастер-классов, которым интересен космос, преподаватели в учебные центры, научные сотрудники.

Ряд работодателей также ищут специалистов, у которых есть образование по специальности «Авиационная и космическая медицина», с начала года таких запросов было чуть более 300 по всей стране:

Врач по лечебной физкультуре, от 60 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/52464960, Санкт-Петербург;

Врач функциональной диагностики, до 70 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/51208763, Калининград;

Врач функциональной диагностики, от 80 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54246609, Новосибирск;

Врач здравпункта, до 65 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54649901, Сочи.

С другой стороны, космические термины и сравнения также достаточно часто используются работодателями в описании вакансий. Например, так компании могут подчеркивать сверхкачества (космическая скорость реакции\работы, космические навыки и т. п.), которые ждут от будущих сотрудников или высокие показатели, которые демонстрирует компания (космические темпы роста, сверхзвуковые показатели и т. п.). В данном случае интересные варианты работы можно найти в самых разных отраслях: