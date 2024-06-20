Звёзды российского спорта станут участниками легкоатлетического забега на Кольской ВЭС

22 июня в Заполярье во второй раз пройдёт масштабное спортивное мероприятие – легкоатлетический забег на территории Кольской ветроэлектростанции. Его проводит российская энергетическая компания «ЭЛ5-Энерго», представленная в регионе Кольской ВЭС и ПАО «ЛУКОЙЛ».

Как отмечают организаторы, мероприятие привлекает всё больше внимания со стороны звёзд профессионального спорта. В этом году почётными гостями станут президент Федерации лыжных гонок России, многократная Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по лыжным гонкам Елена Вяльбе, мастер спорта России, футболист спортивного клуба «Спартак» Артем Ребров и серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Ванкувере Александр Панжинский.

Спортсмены примут участие в забегах на пяти взрослых дистанциях на 3, 8, 20 и 50 км, а также в эстафете общей протяжённостью 50 км. Дистанции отличаются не только длиной, но и уровнем сложности, и рассчитаны на участников разной физической подготовки. Самым юным атлетам предлагается дистанция в 600 метров. В этом году на территории стартово-финишного городка для участников и гостей мероприятия предусмотрены фудкорты, мастер-классы, детский клуб и площадка для моно-футбола от спортивного клуба «Спартак».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по традиции, все средства, собранные по итогам регистрации участников забега, будут направлены в благотворительные организации Мурманской области. Каждый участник сможет самостоятельно определить, какому именно фонду он хотел бы помочь.

Фото: https://gov-murman.ru