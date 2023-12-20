«Звёзды спорта»: в Мурманске чествовали лучших спортсменов

Вчера в Доме культуры Ленинского округа областного центра состоялась торжественная церемония «Звёзды спорта». На ней были подведены итоги уходящего спортивного года. Премиями были награждены отличившиеся спортсмены и тренеры.

В номинации «Лучший спортсмен» в 2023 году лауреатами стали:

— Янович Андрей Игоревич, победитель Чемпионата Северо-Западного Федерального округа по лёгкой атлетике в городе Ярославле;

— Скрипник Николай Вячеславович, победитель Межрегиональных соревнований по легкой атлетике в городе Ярославле;

— Куприкова Анна Сергеевна, победитель Летнего Кубка Союза конькобежцев России в городе Челябинске, неоднократный серебряный призёр Всероссийских соревнований в городе Коломне;

— Струнин Егор Александрович, призёр Финала Всероссийских соревнований «Кубок России» по конькобежному спорту в городе Коломне;

— Егорова Анастасия Сергеевна, серебряный призёр Чемпионата России по биатлону в Ханты-Мансийске;

— Ющенко Евангелина Олеговна, неоднократный победитель соревнований в Карелии и Санкт-Петербурге по фигурному катанию;

— Шелякин Михаил Сергеевич, победитель первенства Северо-Западного Федерального округа среди юниоров до 24 лет в Архангельске и Всероссийских соревнований среди юниоров до 24 лет «Владимирская осень»;

— Абозовик Никита Владимирович, победитель этапа Кубка России по сноуборду в городе Миасс Челябинской области;

— Гребенько Александр Николаевич, бронзовый призёр Чемпионата Северо-Западного Федерального округа по лыжным гонкам в Сыктывкаре;

— Денежкин Александр Вячеславович, победитель гонок и бронзовый призер в спринте первенства Северо-Западного Федерального округа по биатлону среди юношей 15-16 лет в Республике Коми.

Лауреатами конкурса в номинации «Лучший спортсмен адаптивного спорта» в 2023 году стали:

— Базаева Александра Игоревна, победитель Всероссийских единых игр специальной олимпиады по лыжным гонкам в Казани;

— Носенко Даниил Богданович, победитель Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады по плаванию в Пензе;

— Шевченко Михаил Михайлович, победитель региональных соревнований среди лиц с ограниченными возможностями по выездке в Великом Новгороде, победитель в английской езде и бронзовый призёр по выездке Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады в Московской области;

— Миннебаев Михаил Дмитриевич, призер чемпионатов России среди лиц с ограниченными возможностями здоровья по велосипедному спорту.

За организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске и Мурманской области, участникам мероприятия были вручены почётные грамоты, благодарственные письма и благодарности:

Благодарность губернатора Мурманской области — Писарук Светлане Владиславовне,

Почётная грамота Министерства спорта Мурманской области — Истоминой Светлане Леонидовне,

Благодарность Министерства спорта Мурманской области — Егоровой Анастасии Сергеевне,

Благодарность Министерства спорта Мурманской области — Балабуха Марии Сергеевне,

Благодарственное письмо главы муниципального образования город Мурманск — Пунинской Людмиле Ивановне.

Почётный знак и удостоверение «Ветеран спорта» были вручены Арыковой Оксане Юрьевне и Паршкову Валентину Андреевичу.

Премией главы муниципального образования город Мурманск «За вклад в развитие физической культуры и спорта» награждены:

— Гаджиев Алик Магомедович, президент Федерации настольного тенниса города Мурманска, ветеран спорта г. Мурманска, ветеран УВД МО, организатор, общественник. Участник заплывов через Кольский залив, организатор спортивных соревнований города Мурманска;

— Зюзина Любовь Александровна, учитель физической культуры высшей категории в МБОУ г. Мурманска СОШ №53, руководитель спортивного клуба СОШ №53, ветеран спорта города Мурманска, с 2013 года — организатор и главный судья спортивного праздника в проекте «Родной двор — родной город»;

— Петрашко Владимир Михайлович, тренер-преподаватель ДЮСШ №7, МС СССР, президент Федерации бокса города Мурманска. Судья Международной категории по боксу, глава судейской коллегии, организатор различных муниципальных соревнований по боксу;

— Тарасенко Масруря Нургалиевна, ветеран спорта города Мурманска, заместитель директора МАУ СШОР №4, член федерации легкой атлетики, главный секретарь всех легкоатлетических пробегов, чемпионатов мира по ледяному плаванию, руководитель Центра ГТО в городе Мурманске;

— Савоник Лариса Владимировна, тренер-преподаватель МБУДО СШ №1, разработчик 10 программ подготовки для ДЮСШ №1, вице-президент Федерации спортивной гимнастики и спортивной акробатики;

– Гаврилюк Василий Николаевич, директор, тренер-преподаватель МБУДО ДЮСШ №7, мастер спорта СССР по боксу, судья Всероссийской и Международной категории, организатор городских и областных соревнований, президент федерации бокса Мурманской области и член президиума Федерации бокса города Мурманска;

— Крапля Михаил Михайлович, с 2006 года участник мотопробегов в рамках фестиваля «Мурманская миля», а также фестиваля «Гольфстрим». Руководитель мотоклуба «Мурман Райдерс», организатор и идейный вдохновитель мотофестивалей города Мурманска открытия и закрытия мотосезона;

— Денисова Ульяна Викторовна, мастер спорта международного класса по биатлону, чемпионка и призёр Чемпионатов мира, Кубков Европы по биатлону, старший тренер-преподаватель СШОР №3, активный член Федерации биатлона города Мурманска;

— Шулятьева Евгения Сергеевна, активный член федерации лыжных гонок города Мурманска, судья официальных муниципальных и региональных соревнований по лыжным гонкам, биатлону и легкой атлетике, ветеран труда РФ.

Почётным знаком «Спортивная доблесть» в 2023 году отмечены:

— Кононенко Алевтина Яковлевна, ветеран труда, физкультурница, ветеран спорта г. Мурманска, общественница, победитель и призёр городских и областных соревнований.

— Кривоногова Наталья Андреевна, мастер спорта России по спортивной гимнастике, член Федерации спортивной гимнастики и спортивной акробатики города Мурманска, воспитанница спортивной школы №1 города Мурманска, член сборной команды Мурманской области. Участник Кубка России, международных соревнований, призер Всероссийских соревнований.

— Арефьев Денис Сергеевич, мастер спорта России по спортивной гимнастике, член Федерации спортивной гимнастики и спортивной акробатики города Мурманска, воспитанник спортивной школы № 1 города Мурманска, член сборной команды Мурманской области. Участник Кубка России, международных соревнований, призёр Всероссийских соревнований.

В ходе мероприятия также были награждены лауреаты смотра-конкурса «На лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы» 2023 года.

В номинации «Лучшее дошкольное образовательное учреждение 2023 года» лауреатами конкурса стали: МБДОУ г. Мурманска №4, МБДОУ г. Мурманска №50 и МБДОУ г. Мурманска №157.

В номинации «Лучшая постановка физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в общеобразовательных учебных заведениях города Мурманска 2023 года» лауреатами конкурса стали МБОУ г. Мурманска «Гимназия №7», МБОУ г. Мурманска «Гимназия №9» и МБОУ г. Мурманска «Мурманский международный лицей».

В номинации «Лучшая постановка физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в высших и средних специальных учебных заведениях города Мурманска в 2023 году» лауреатами конкурса стали Мурманский арктический университет и филиал Нахимовского военно-морского училища в городе Мурманске.

В номинации «Лучшая постановка физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди коллективов физкультуры предприятий и организаций» в 2023 году лауреатами конкурса стали воинская часть 3798 и МЧС России по Мурманской области.

Федерация волейбола города Мурманска, федерация каратэ города Мурманска и федерация зимнего плавания города Мурманска стали лучшими в номинации «Лучшая спортивная федерация» в 2023 году.

Арефьев Денис Сергеевич, тренер-преподаватель ДЮСШ № 1, стал лауреатом конкурса в номинации «Лучший молодой тренер» в 2023 году.

В номинации «Лучшая детско-юношеская спортивная школа» в 2023 году лауреатами конкурса стали:

1. Детско-юношеская спортивная школа №1;

2. Детско-юношеская спортивная школа №19;

3. Спортивная школа №6.

В номинации «Лучшая специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» в 2023 году лауреатами конкурса стали:

1. ГАУМО Специализированная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта,

2. ГОБУ «Мурманская областная специализированная школа олимпийского резерва».

Лауреатом конкурса в номинации «Лучшее спортивное сооружение» в 2023 году стал стадион «Строитель», а в номинации «Лучшее плоскостное спортивное сооружение» — спортивный комплекс «Снежинка».

Спортивно-новостной портал «Спортивный Мурманск» получил награду в номинации «Лучшая постановка пропаганды физической культуры и спорта среди средств массовой информации» в 2023 году.

В номинации «Лучший спортивный судья» лауреатом конкурса стала Мурашкина Галина Юрьевна, главный секретарь общегородских спортивно-массовых мероприятий города Мурманска, в том числе фестиваля спорта «Гольфстрим» и пробега «Кола-Мурманск».

Эстафетная команда по лёгкой атлетике (Попов Максим Денисович, Скрипник Николай Вячеславович, Гречко Никита Андреевич, Коротков Анатолий Константинович) стала победителем в смотре-конкурсе на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной работы города Мурманска в 2023 году на звание «Лучшая спортивная команда».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26343&page=1