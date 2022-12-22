«Звёзды спорта»: в Мурманске вручили награды лучшим спортсменам

В рамках второго дня торжественного мероприятия «Звёзды спорта», посвященного подведению спортивных итогов 2022 года, награды вручены спортсменам, тренерам и преподавателям, а также руководителям учреждений спорта.

Обладателями награды «Звезда спорта - 2022» стали: мастер спорта России по лёгкой атлетике Янович Андрей Игоревич, Андрей; кандидат в мастера спорта по конькобежному спорту Куприкова Анна Сергеевна; кандидат в мастера спорта по дзюдо и самбо, член сборной России по самбо Руденко Михаил Витальевич; мастер спорта России по лыжным гонкам Гребенько Александр Николаевич; мастер спорта России международного класса Егорова Анастасия Сергеевна; кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике Ромодина Алексия Денисовна. Алексия.

Смирнова Эллина Викторовна награждается в номинации «Лучший тренер 2022».

В номинации «Лучший спортсмен – ветеран 2022 года» отмечены Нечаев Геннадий Иванович и Меньшиков Вячеслав Петрович.

Наставникам заполярных спортсменов Ахметову Алексею Расимовичу, Жиганову Евгению Александровичу, Асперу Виталию Валерьевичу, Романенко Лилии Витальевне и заслуженному мастеру спорта России Качановскому Александру Юрьевичу вручены награды «Лучший тренер 2022». В номинации «Лучший молодой тренер 2022» был отмечен тренер высшей категории, кандидат в мастера спорта по самбо Глебов Данил Сергеевич.

Наградами «Звезды спорта» в номинации «Лучший спортсмен адаптивного спорта 2022 года» отмечены спортсмены с ограниченными физическими возможностями: кандидат в мастера спорта по лёгкой атлетике Автамонова Алена Алексеевна и Ситников Дмитрий Романович (конный спорт). Лучшим тренером спортсмена адаптивного спорта в 2022 году признана Данилова Елена Львовна.

Лучшим спортивным судьей 2022 года признан мастер спорта РСФСР по боксу, председатель антидопинговой комиссии Федерации бокса города Мурманска Винидиктов Анатолий Михайлович

Награда в номинации «Лучшая спортивная школа» присуждена ДЮСШ №16.

Почётные знаки «Спортивная доблесть» присуждены:

1. Вильцен Вадиму Сергеевичу – многократному чемпиону и призёру «Праздника Севера», участнику 28 марафонов в городе Мурманске и двух чемпионатов мира по лыжным гонкам среди любителей;

2. Гольневу Павлу Анатольевичу – тренеру-преподавателю МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ №19. Кроме того, Павел Анатольевич является лауреатом смотра-конкурса «Лучшая спортивная федерация 2022»;

3. Купаевой Анне Олеговне – инструктору-методисту МАУ СШОР №4, члену сборной команды Мурманской области;

4. Мурашкиной Галине Юрьевне – тренеру МАУ СШОР №3 по лыжным гонкам и биатлону;

5. Степанову Александру Сергеевичу – тренеру-преподавателю МАУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 1. Александр - абсолютный победитель Первенства Мира по спортивной акробатике 2002 года;

6. Шананину Владимиру Александровичу - тренеру-преподавателю МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ №17;

7. Стоборовой Светлане Григорьевне - директору МБУДО ДЮСШ №14.

В этом году в Мурманске прошли несколько смотров-конкурсов. Лучшим учреждением по адаптивной физической культуре в 2022 году признан Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Лауреатом смотра-конкурса «Лучшее учреждение высшего образования 2022» стал Мурманский арктический государственный университет. Победителем конкурса «Лучшее образовательное учреждение» выбран филиал Нахимовского военно-морского училища в г. Мурманске. Лучшим спортивным сооружением 2022 года призана ледовая арена «Метеор». Лауреатом смотра-конкурса «Лучшее спортивное сооружение» стал фитнес-клуб X-Fit. Среди средств массовой информации лауреатом смотра-конкурса стал журналист Шубин Виктор Александрович.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23922&page=1