Звоните, пишите, приходите - свыше 31 тысячи звонков принял колл-центр регоператора по обращению с ТКО на территории Мурманской

С начала 2022 года на телефон «горячей линии» Мурманского филиала АО «Ситиматик» поступило 31378 звонков от жителей Мурманской области. Чаще всего клиентов компании интересуют вопросы, связанные с перерасчётом платы за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), списанием денежных средств по исполнительному листу, а также прекращением исполнительного производства.

В последнее время, в связи с организацией рассылки уведомлений о наличии задолженности, нагрузка на колл-центр увеличилась. В большинстве случаев информация из СМС-сообщений подтверждается, и собственники получают достоверные данные о состоянии лицевого счёта, а также о способах погашения имеющегося долга.

За сутки на «горячую линию» поступает около 250 звонков, а в пиковые периоды, сопряженные с выпуском квитанций на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО, этот показатель составляет около 500–600 звонков в день. В случае невозможности оперативно связаться с представителем компании, потребитель может направить письменное обращение с интересующим вопросом по адресу: murmansk@citymatic.ru. Информация о дистанционных способах связи и подачи документов размещена в разделе «Документы и информация для потребителей» на сайте www.51.citymatic.ru.

В ряде случаев желательно посещение офисного центра Мурманского филиала АО «Ситиматик» (г. Мурманск, пр. Тарана, 25), клиенту предоставят консультацию на 1-м этаже здания, в 101 кабинете, с 9.00 до 16.30.

Обратиться за разъяснениями по вопросам, связанным с деятельностью регионального оператора по обращению с ТКО на территории Мурманской области, можно с понедельника по субботу с 9.00 до 17.30 по единому номеру 8-800-707-13-71. Первичные консультации проводятся и в социальной сети «ВКонтакте», где действует публичная страница регоператора – https://vk.com/regoperator51.

Фото предоставлено Мурманским филиалом АО «Ситиматик».