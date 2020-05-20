Звонки по вопросам осуществления стимулирующих выплат медработникам теперь принимаются круглосуточно по новому номеру «горячей линии»

Изменён номер телефона «горячей линии» по вопросам осуществления стимулирующих выплат медработникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией.

Теперь такие звонки принимаются по телефонам общей «горячей линии» по COVID-19: (8152) 39-99-99 (круглосуточно) и 8 800 222-51-00 (с 9.00 до 21.00).

Напомним, по вопросам осуществления стимулирующих выплат медработники могут обращаться также в интернет-приёмную на портале «Госуслуги».