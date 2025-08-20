Звонки в «Telegram» и «WhatsApp» под ограничениями Роскомнадзора: старшее поколение одобряет, молодёжь — нет

Роскомнадзор сообщил, что в России частично ограничивают звонки в «Telegram» и «WhatsApp» в целях противодействия мошенничеству и терроризму. 36% россиян одобряют это решение, каждый второй — нет. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

36% россиян одобрили ограничения на звонки в популярных мессенджерах: «Это безопасность»; «Больше общаться вживую будем». 48% негодуют: «Мошенникам ограничения мало мешают, а обычным пользователям от этого действительно плохо»; «Вахтовиков оставят без видеосвязи с родными»; «Мешает работе удалёнщика, создаёт неудобства». 16% затруднились оценить действия Роскомнадзора.

Среди мужчин больше противников ограничений (60%), а среди женщин выше число одобряющих (43%).

Респонденты до 35 лет демонстрируют скепсис: 57% не одобряют ограничения, в то время как среди людей от 45 лет уровень поддержки достигает 46%.

Россияне с заработком от 100 тысяч рублей выступают против блокировки звонков в мессенджерах чаще тех, кто зарабатывает меньше (53%).

Время проведения опроса: 13—15 августа 2025 года.