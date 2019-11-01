-20,3° - ночью 1 ноября в Мурманске был перекрыт суточный минимум температуры воздуха

Как сообщают специалисты ФГБУ «Мурманское УГМС», 31 октября – 1 ноября Кольский полуостров находился в малоградиентном барическом поле. Отсутствие облачности, слабый ветер, холодная воздушная масса, способствовали значительному понижению температуры воздуха в ночные часы. Так, ночью 1 ноября в центральной и северной частях Кольского полуострова минимальная температура воздуха составила -20-29°. В г. Мурманске, по предварительным данным, был перекрыт суточный минимум 1 ноября, который составил на 9 часов утра -20,3°.

До сегодняшнего дня 1 ноября самая низкая температура воздуха была отмечена в 1926 году -19,4°.