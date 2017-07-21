1 августа стартует приём заявок на участие в конкурсе литературных творческих работ «Мифы и легенды Мурманской области»

Конкурс посвящён 80-летию образования Мурманской области. Он проводится в целях формирования у населения интереса к истории и культуре родного края, принять участие в нём могут жители Мурманской области вне зависимости от возраста.

Участники могут направить на конкурс не более трёх работ в следующих номинациях: Мифы и легенды Кольского края; Мифы и легенды коренного малочисленного народа Мурманской области – саамов; Легенды Севера; Здесь начинается Россия.

На конкурс могут быть представлены литературно-художественные произведения о выдающихся и талантливых жителях Мурманской области, о прошлом, настоящем и будущем городов и населенных пунктах Мурманской области, истории из жизни отдельной семьи.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 27 января 2018 года направить свою работу по электронной почте: post@mvestnik.ru (с указанием «Мифы и легенды Мурманской области» в теме письма). На основании предоставленных материалов в срок до 6 февраля 2018 года будут отобраны победители в каждой номинации.

Отрывки произведений победителей будут публиковаться в ежедневной областной газете «Мурманский вестник» и зачитаны в эфире радиостанций государственной телевизионной и радиовещательной компании «Мурман» - «Радио России – Мурманск» и «Маяк – Мурманск».

Организаторами конкурса выступают государственное областное бюджетное учреждение «Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера», государственное областное автономное учреждение «Редакция газеты «Мурманский вестник», государственная телевизионная и радиовещательная компания «Мурман».