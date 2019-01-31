– Второй год подряд команда из Мурманской региональной лиги КВН попадает в Высшую лигу, – рассказал директор муниципального автономного учреждения молодежной политики «Дом молодёжи» Леонид Мостовой на пресс-конференции, посвящённой возвращению КВНщиков из Сочи. – Такого результата не показывала ни одна региональная лига Клуба весёлых и находчивых.

С 12 по 25 января в городе Сочи проходил юбилейный XXX Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2019». На фестивале выступило порядка 450 команд со всей России, ближнего зарубежья, а также коллективы из Великобритании и Израиля. Мурманскую лигу КВН в этом году представило 5 команд: «Сборная Снежногорска», «Овощной Салат», «Молодёжь точка Север», «Для Вас» и «Сверхразум».

По итогам фестиваля команды «Молодёжь точка Север» и «Овощной Салат» получили повышенный рейтинг, что является очень хорошим результатом.

Но сильнее всех стала «Сборная Снежногорска», которой удалось покорить зрителей и жюри своим искрометным юмором и попасть в Высшую лигу КВН. А это значит, что северяне вошли в 20-ку лучших команд КВН Международного фестиваля «КиВиН-2019».

Первая игра команды КВН «Сборная Снежногорска» в Высшей лиге состоится 5 марта 2019 года.

А уже в эту пятницу, 1 февраля, в Детской театральной школе состоится официальное открытие сезона Мурманской молодёжной лиги КВН. Приглашаем всех любителей Клуба весёлых и находчивых на мероприятие. Вход свободный.