1 февраля в Мурманской области откроется отделение паллиативной помощи

1 февраля на базе Кольской ЦРБ начнёт работу отделение паллиативной помощи. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области сообщила губернатор Марина Ковтун.

О том, какие задачи будет выполнять стационар, рассказала первый заместитель министра здравоохранения Людмила Ушакова. По её словам, паллиативная медицинская помощь будет доступна пациентам с различными формами злокачественных новообразований IV клинической группы, хроническими прогрессирующими заболеваниями терапевтического профиля в терминальной стадии, пациентам после острого нарушения мозгового и спинального кровообращения с отрицательной динамикой и другим пациентам с тяжёлыми заболеваниями.

«Порядок госпитализации определён, обсуждён со всеми учреждениями. В ручном режиме отработаны показания для поступления в стационар и определены лица, которые смогут давать направления в паллиативное отделение – лечащие врачи и врачебные комиссии медицинских организаций», – пояснила Людмила Ушакова.

Новое отделение, рассчитанное на 23 пациента, оснащено современными функциональными кроватями с электроприводом, индивидуальными тумбочками и шкафами, удобными каталками с гидравлическим приводом, креслами для принятия душа, столами-вертикализаторами и другим необходимым медицинским оборудованием. В стационаре выполнен ремонт помещений, установлены современные системы обеззараживания воздуха и вентиляция с подогревом воздуха.

Помимо оказания паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, отделение станет организационно-методическим центром по повышению доступности и качества паллиативной медицинской помощи и социально-психологической помощи, а также взаимодействию с органами социальной защиты. Впервые в Мурманской области это отделение будет осуществлять обучение родственников пациентов и других лиц навыкам ухода.

Для реализации проекта использованы средства регионального и федерального бюджетов, средства спонсоров.