1 июля начинается приём документов по выдвижению и регистрации кандидатов в депутаты на участие в дополнительных выборах депутатов Совета депутатов города Мурманска пятого созыва по двухмандатным избирательным округам №№ 3 и 5

27 июня состоялось очередное заседание Мурманской территориальной избирательной комиссии, на котором приняты решения о назначении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов города Мурманска пятого созыва по двухмандатным избирательным округам №№ 3 и 5, о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на Мурманскую ТИК.

Решением комиссии утверждён календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов, приняты формы документов, используемых при выдвижении и регистрации кандидатов. В ходе заседания принят ряд решений для организационного обеспечения избирательной кампании 2017 года.

Как сообщает Мурманская территориальная избирательная комиссия, 10 сентября текущего года в Мурманске состоятся дополнительные выборы депутатов Совета депутатов города Мурманска пятого созыва по двухмандатным избирательным округам №№ 3 и 5. Перечень избирательных участков, входящих в указанные округа, опубликован в газете «Вечерний Мурманск» 16 мая 2017 года, схема избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов города Мурманска пятого созыва размещена на сайте Мурманской территориальной избирательной комиссии в разделе «Выборы 2017».

Приём документов по выдвижению и регистрации кандидатов в депутаты осуществляет Мурманская территориальная избирательная комиссия.

Выдвижение кандидатов в депутаты начинается 1 июля 2017 года.