1 июля в городе атомщиков пройдёт очередная «Фотосушка»

1 июля состоится II «Фотосушка» в городе атомщиков. Формат уличной фотовыставки был впервые опробован в Полярных Зорях в прошлом году. Интересно это событие тем, что любые понравившиеся фотографии можно обменять или получить их от авторов.

Местом проведения «Фотосушки-2017», которая будет проходить с 14.00 до 17.00, станет городской парк.

Организаторы мероприятия обещает, что посетителей будет ждать весёлая музыка и фотографии талантливых полярнозоринцев.