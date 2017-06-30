1 июля в Хибинах планируется проведение взрывных работ

1 июля в период с 9.00 до 17.00 в Хибинах планируется проведение взрывных работ с целью обезопашивания от навеси льда и снега на серпантинном участке дороги на гору Юкспор в лавиноопасной зоне № 4 (лавинный очаг № 24) Объединенного Кировского рудника АО «Апатит».

С целью обеспечения личной безопасности категорически недопустимо нахождение жителей города Кировска, посёлка Кукисвумчорр и техники в опасной зоне проведения работ. Спасатели просят родителей обеспечить усиленный контроль за местом нахождения несовершеннолетних детей в этот период.

Единая дежурно-диспетчерская служба города Кировска - телефон 8 (815-31) 5-57-89 (круглосуточно); поисково-спасательное подразделение МАКАСЦ МЧС России – телефоны: 8 (81-31) 5-88-95 (круглосуточно)