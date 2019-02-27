1 марта будет запрещено движение, стоянка и остановка всех видов транспорта по улице Воровской

В Мурманске в связи с проведением I международного женского форума за полярным кругом будет запрещено движение, стоянка и остановка всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца, по улице Воровского - от проспекта Ленина до улицы Софьи Перовской - с 00 до 19 часов 1 марта.