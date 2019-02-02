1 марта стартует 4-й этап заявочной кампании по предоставлению инвестквот

Федеральное агентство по рыболовству с 1 марта начинает четвёртый этап приёма заявлений об участии в распределении долей квот добычи водных биоресурсов на инвестиционные цели.

В рамках данного этапа распределяются инвестиционные квоты добычи трески, камбал дальневосточных, терпуга, макруруса, наваги и палтусов.

Приём заявлений открыт на получение долей квот под строительство таких объектов инвестиций, как среднетоннажное и малотоннажное рыбопромысловые суда длиной не менее 35 метров и 25 метров соответственно для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна (объекты инвестиций типа Е-1, Е-2, Ж-1, Ж-2), а также завод по переработке рыбы малой мощности (объект инвестиций типа Е-3).

Приём заявок продлится по 30 июня 2019 года.