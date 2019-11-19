+1 рубль с 1 января - в Мурманске проезд подорожает незначительно

Сегодня состоялся брифинг главы муниципального образования город Мурманск Андрея Сысоева о стоимости проезда в троллейбусах и автобусах в следующем году.

– Завершились расчёты проезда в общественном транспорте города Мурманска на 2020 год. Стоимость одной поездки с 1 января составит 33 рубля, – сказал Андрей Сысоев.

Напомним, стоимость проезда высчитывается исходя из регулируемого или экономически обоснованного тарифа – это сумма затрат на перевозку одного пассажира, которая учитывает затраты предприятия на заработную плату, топливо, электроэнергию, запасные части для ремонта транспорта, техническое обслуживание автотранспортных средств. Больше половины всех затрат, которые несет АО «Электротранспорт» при перевозке пассажиров, – это зарплата работников предприятия: водителей, кондукторов и персонала, который занимается обслуживанием подвижного состава.

Напомним, на основании проведенной экспертизы регулируемый тариф на перевозки пассажиров и провоз багажа на 2020 год составил 37 рублей 49 копеек за 1 поездку, провоз 1 места багажа. Муниципалитет принял решение возмещать часть затрат АО «Электротранспорт» на перевозку горожан, таким образом цена билета с 1 января 2020 года составит 33 рубля за одну поездку.

Андрей Сысоев также отметил, что за год городской транспорт перевозит более 43 миллионов пассажиров, из них 6,3 миллиона – это учащиеся и студенты. Единым социальным проездным пользуются более 9 миллионов человек ежегодно. Очень важно поддержать стабильную финансовую ситуацию на предприятии, обеспечить бесперебойную работу электротранспорта в Мурманске, выполнить социальные обязательства перед льготными категориями граждан.

Стоит отметить, что сравнивать цены на проезд в Мурманске и в других регионах – некорректно. В городах, расположенных в средней полосе России, зарплата работников местных транспортных предприятий ниже зарплаты работников «Электротранспорта», потому что мурманские водители и кондукторы получают выплаты, которые положены жителям Крайнего Севера.