1 сентября Кильдинская школа-интернат начнёт работу

Подготовку к новому учебному году Кильдинской школы-интерната сегодня глава региона Андрей Чибис обсудил с директором учреждения Еленой Тикановой. После анализа состояния школы и потребности в ней воспитанников и их родителей Андрей Чибис выступил против закрытия школы и поручил министерству образования и науки Мурманской области поддержать учреждение в подготовке к новому учебному году.

Как отметила Елена Тиканова, школу готовят к приёму учеников по графику. Замечания контролирующих органов к ее состоянию, в частности пищеблока, постепенно устраняются. Проводятся оборудование душевых и раздевалок при спортзале, дооснащение мастерских. Все работы будут завершены к 20 августа, заверила директор.

На данный момент желание начать учебный год уже обозначили родители 36 детей. Возможности школа позволяют принять 22 ребёнка на интернатное проживание и до 70 ребят на обучение. Также школе выделен автобус, который поможет доставлять воспитанников от места жительства к школе и обратно.

Врио губернатора отметил, что работа педагогического коллектива очень важна для детей с особенностями развития.

«С 1 сентября необходимо полностью восстановить работу школы, чтобы оказывать помощь детям, которые в ней нуждаются», – сказал Андрей Чибис.

Елена Тиканова поблагодарила главу региона за внимание к школе и передала слова благодарности от коллектива учреждения.