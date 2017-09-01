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Мурманская область. Арктика01.09.17 17:22

1 сентября в классы североморских школ пришли 768 первоклассников

В проведении торжественных линеек, посвященных Дню знаний приняли участие депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск.  Исполняющий обязанности главы ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев поздравил с началом нового учебного года учащихся 11 средней школы и гимназии № 1.

Он отметил, что 1 сентября – волнующий день не только для школьников, но и для их родителей, для педагогов. В стенах школы закладываются те знания, которые будут востребованы всю жизнь.

Евгений Алексеев поздравил первоклассников и их родителей с началом долгой дороги к выпускному аттестату и пожелал, чтобы в нем были одни отличные и хорошие отметки. Выпускникам на финишной прямой к выпускному аттестату он посоветовал серьезно подойти к подготовке к ЕГЭ, и набрать такие баллы, которые позволили бы гарантированно поступить в интересующий их вуз для продолжения обучения и приобретения интересующей их профессии.

Североморские школьники традиционно успешно поступают в высшие учебные заведения. К примеру, среди выпускников средней школы № 11 в высшие учебные заведения поступили 80%. Аналогичные показатели поступления в вузы и среди выпускников других школ флотской столицы.  

 

 

 

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