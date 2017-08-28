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Мурманская область. Арктика28.08.17 15:39

1 сентября в Мурманской области начнут работу 497 образовательных организаций

Сегодня председатель правительства России Дмитрий Медведев провёл селекторное совещание о готовности системы образования к началу учебного года. В режиме видеоконференции в совещании приняли участие все субъекты страны. Мурманскую область представляла губернатор Марина Ковтун.

Открывая заседание, Дмитрий Медведев отметил, что в этом году по всей стране учиться придёт около 30 млн детей и молодёжи. Только за школьные парты сядет 15,5 млн школьников, это почти на миллион больше, чем год назад. Из них 1,8 млн детей пойдут в первый класс. В этом году первоклассников тоже будет больше, чем в прошлом, на 100 тысяч человек. Число детей, которые ходят в детские сады, также увеличивается и составит почти 7,3 млн человек. И большее количество пойдёт учиться в колледжи и техникумы.

«При всем этом мы должны обеспечить им качественное образование. Нужно, чтобы интересно было учиться, учиться было комфортно. От того, какие условия для обучения будут созданы для детей совсем маленьких, школьников, студентов, зависит, какие результаты в целом покажет система образования и конкретные учащиеся», – подчеркнул премьер, особо отметив, что состояние школ – это, безусловно, личная ответственность глав регионов.

1 сентября в Мурманской области начнут работу 497 образовательных организаций, в том числе 165 общеобразовательных школ; 234 детских сада; 72 учреждения дополнительного образования; 17 учреждений профессионального образования; 5 детских домов и 4 учреждения иного типа. На сегодня все они приняты областной и муниципальными комиссиями.

На финансирование подготовки к новому учебному году из бюджетов различных уровней выделено 613 млн рублей. За счёт выделенных средств в 460 образовательных организациях выполнены ремонты текущего и капитального характера, устранены предписания надзорных органов, обеспечена комплексная безопасность, улучшено материально-техническое обеспечение. В прошлом году такая работа была проведена в 431 организации. Аварийных зданий образовательных организаций в Мурманской области нет. Численность обучающихся на 1 сентября составит 138438 человек. В этом учебном году в первый класс в регионе пойдет 8936 детей.

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