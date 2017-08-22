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Мурманская область. Арктика22.08.17 07:00

1 сентября в образовательные организации Мурманской области пойдут 140 тысяч обучающихся, среди них почти 9 тысяч первоклашек

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области вчера рассмотрели вопрос подготовки образовательных организаций региона к началу учебного года. По словам министра образования и науки Мурманской области Наталии Карпенко, проверка готовности образовательных организаций почти завершена, на сегодняшний день комиссиями принято 98% образовательных организаций.

На финансирование мероприятий по подготовке к новому учебному году в 2017 году выделено 593 млн рублей. Из федерального бюджета почти 29 млн рублей, из областного бюджета более 125 млн рублей, из местных бюджетов 439 млн.

Всего в образовательные организации Мурманской области 1 сентября 2017 года пойдут почти 140 тысяч обучающихся, среди них почти 9 тысяч первоклашек.

«Коллеги, ещё раз напоминаю, что приёмка муниципальных школ, детских садов, учреждений дополнительного образования является сферой ответственности органов местного самоуправления. Настоятельно прошу глав администраций взять под личный контроль завершение всех мероприятий по подготовке к новому учебному году», – подчеркнула губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

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