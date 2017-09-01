1 сентября в Полярных Зорях будет открыта новая спортивно-игровая площадка

В подарок к началу нового учебного года дети и подростки города атомщиков получат спортивно-игровой комплекс на территории школы № 3.

Сразу оговоримся, несмотря на то, что строительство данного объекта в первую очередь было обусловлено пребыванием детей в детском летнем лагере на территории образовательного учреждения, площадка доступна всем и открыта для посещения круглогодично.

Напомним, что 16 февраля проект «Обустройство детской игровой площадки для летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей (на территории стадиона МБОУ ООШ № 3)» поддержали жители муниципалитета на общегородском собрании. Это помогло получить субсидию из областного бюджета. Согласно условиям часть расходов по финансированию ложилась на плечи горожан. Так средства населения составили 158100 рублей, а в сборе поучаствовали 2785 человек.

Общая стоимость комплекса и его установки составила около 1,5 миллиона рублей. Область выделила на строительство площадки 977480 рублей, 142590 рублей составили средства местного бюджета, 189868 - спонсорская помощь Кольской АЭС.