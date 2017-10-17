10 лет лишения свободы может получить житель Апатитов за умышленное нанесение ранения своему знакомому
Следственным отделом по городу Апатиты Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).
Предварительным расследованием установлено, что ночью 11 августа 2017 года обвиняемый в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков со своим 27-летним знакомым, умышленно ударил его ножом в грудную клетку, причинив колото-резанное ранение, повлекшее тяжкий вред здоровью.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено до 10 лет лишения свободы.