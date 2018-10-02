10 литров крови - сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в акции «АвтоМотоДонор»

Мурманская региональная общественная организация доноров «Капля жизни», совместно с ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови» и автолюбителями Мурманска провели в областном центре акцию «АвтоМотоДонор». Сотрудники УГИБДД, специализированного взвода ДПС и отдельного батальона ДПС активно присоединились к мероприятию, сдав более 10 литров крови.

Не раз дорожные полицейские спасали жизни людей на дороге, они не понаслышке знают, что порой именно донорская кровь становится спасением для тяжело травмированного или больного человека. Необходимо учитывать и то, что могут возникнуть обстоятельства, когда кровь может понадобиться и самим донорам.

Большинство сотрудников ГИБДД, принимавшие участие в акции, неоднократно становились донорами, но были и такие, кто сдавал кровь впервые. Каждый донор прошёл медицинское обследование. Всех участников акции угощали тёплым чаем и печеньем, а напоследок вручили памятные футболки.

После сдачи крови Госинспекторы разошлись по своим рабочим местам, чтобы и дальше делать дороги безопасными, сохраняя жизнь и здоровье людям.