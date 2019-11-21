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Мурманская область. Арктика21.11.19 11:51

10 месяцев живут без горячей воды!

Активисты ОНФ обратились в прокуратуру и управление Роспотребнадзора по региону с просьбой встать на защиту прав жителей дома № 17/4 по улице Полярные Зори в Мурманске, которые вынуждены с февраля обходиться без горячего водоснабжения. Причина – водоподогреватель в здании не прошел испытания, а менять его управляющая организация не торопится.

Хозяйка одной из квартир в доме по улице Полярные Зори, 17/4, рассказала активистам Народного фронта, что с февраля этого года в здании не работает водоподогреватель, так как он не прошёл гидравлическое испытание. По ее словам, решение о замене прибора общее собрание жильцов дома приняло еще в марте. Но для управляющей организации мнение собственников оказалось пустым звуком. В итоге горячей воды в доме нет по сей день, то есть уже 10 месяцев.

При этом, согласно действующим нормативно-правовым актам, допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды составляет суммарно восемь часов в течение месяца, а во время ежегодных ремонтных работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения – не должна превышать 14 суток.

Если же услуга горячего водоснабжения предоставляется с перерывами, превышающими норматив, потребитель вправе потребовать от исполнителя провести перерасчет оплаты и возместить убытки и вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу, в том числе моральный.

«Мы также обратили внимание надзорных органов на то, что из-за длительного отсутствия горячей воды жильцы дома были вынуждены установить электрические водонагреватели, что резко увеличило нагрузки электрической сети. А это может привести к перегреву токоведущих частей оборудования и пожару. Мы просим надзорные органы провести проверку и восстановить права жильцов», – сказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Роман Пономарев.

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