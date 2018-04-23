10 млн рублей из федерального бюджета будет направлено на внедрение информационных технологий в работу поликлиник Мурманской области

10 млн рублей из федерального бюджета будет направлено на внедрение информационных технологий в деятельность медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Об этом сегодня на оперативном совещании с руководителями исполнительных органов власти и органов местного самоуправления сообщила глава региона Марина Ковтун.



Бюджетные ассигнования Минздраву России на предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации – в том числе бюджету Мурманской области – выделены из резервного фонда соответствующим распоряжением Правительства РФ. Как доложил губернатору министр здравоохранения региона Валерий Перетрухин, в первую очередь средства будут направлены в поликлиники на использование медицинских информационных систем, ведение электронных медицинских карт, совершенствование информационного обмена с системами Минздрава РФ и территориального фонда ОМС. В настоящее время в регионе ведется анализ потребности медицинских организаций в доработке информационных систем. Конкретные направления расходования выделенных средств будут в ближайшее время определены на заседании рабочей группы по развитию единой государственной системы здравоохранения, созданной в федеральном Минздраве.



Губернатор Марина Ковтун поручила министерству здравоохранения Мурманской области вести активную работу с подведомственными учреждениями по определению приоритетных задач исходя из потребностей конкретных учреждений в муниципалитетах.



«Использовать средства, которые выделены, надо максимально разумно. Возьмите этот вопрос на личный контроль», – подчеркнула Марина Ковтун.