10 ноября в Мурманске стартует тренинг-курс «Начинающий предприниматель»

Особое внимание на тренинг-курсе «Начинающий предприниматель» будет уделено рассмотрению практических аспектов ведения предпринимательской деятельности, в том числе правовым аспектам деятельности малого предпринимательства, основам трудового законодательства, видам и направлениям государственной поддержки предпринимателей, организации бухгалтерского учета, налогообложения и финансового планирования деятельности с учетом минимизации рисков.

Программа тренинг-курса включает трехдневный обучающий курс, включающий 31,5 часа лекционных и практических занятий.

Прошедшие подготовку в рамках тренинг-курса получают номерной сертификат организатора обучения.

Участники, получившие сертификат и подготовившие в рамках тренинг-курса бизнес-план создания собственного дела, кроме того получившие на него рецензию от опытных экспертов, имеют право участвовать в областном конкурсе на получение субсидии в виде гранта на создание собственного бизнеса.

Приглашаем всех заинтересованных физических лиц, планирующих начать собственный бизнес, действующих предпринимателей, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Мурманской области, принять участие в обучении по программе «Начинающий предприниматель».

Обучение проводится на безвозмездной основе.

Обучение по программе тренинг-курса организовано региональным Центром поддержки предпринимательства с целью оказания информационной и консультационной поддержки начинающим предпринимателям Мурманской области.

Заявки на участие в тренинг-курсе принимаются в Центре поддержки предпринимательства Мурманской области по тел.: 8 (8152) 41-07-33, 8 (8152) 41-07-44 или электронной почте - event@cppmo.ru.