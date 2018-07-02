10 судоремонтный завод чуть не стал банкротом

Московское ООО «Альфа-Металл» в 2017 году выиграло судебный спор с АО «10 СРЗ» о взыскании задолженности по договору поставки, всего порядка 2 миллионов рублей. Очевидно, не удовлетворившись этим, а также учитывая заявление должника об отсрочке исполнения решения суда, поданное лишь спустя почти год после вынесения решения по делу, общество «Альфа-Металл» решило обратиться в Арбитражный суд Мурманской области с заявлением о признании 10 судоремонтного завода банкротом.

Судья мурманского арбитража, установив, что по решению суда, положенному в основание заявления о признании должника банкротом, вынесено определение об отсрочке его исполнения, оставил заявление «Альфа-Металл» без рассмотрения.

Как пишет sud51.com, АО «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» согласно распоряжению правительства РФ относится к стратегическим предприятиям, поскольку завод непосредственно занимается обслуживанием оборонно-промышленного комплекса, и банкротство таких предприятий регулируется особенными нормами закона о банкротстве.

Зачастую компании, работающие с предприятиями, задействованными в исполнении государственного оборонного заказа, привычны к длительным задержкам платежей и их несвоевременностью, однако мало кто из них прибегает к такому способу потормошить своего должника-бюджетника как подача заявления о его банкротстве. При этом стоит отметить, что оставление заявления ООО «Альфа-Металл» без рассмотрения не препятствует повторной подаче аналогичного заявления.