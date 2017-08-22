10 трансформаторных подстанций отключились в Мурманске

Мария Николаевна

Сегодня вялые помидоры в Мурманске продают по 60-70 рублей - это тоже считают, что они подешевели на 50-60%? Тоже самое с огурцами - их выбрасывать надо, а их продают по 47 рублей! А хорошие овощи к