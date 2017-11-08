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Мурманская область. Арктика08.11.17 07:22

100-летию Великой Октябрьской социалистической революции посвятили вечер в филармонии

В Мурманской областной филармонии вчера вечером состоялся торжественный вечер, посвящённый 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. С юбилеем присутствующих поздравила губернатор Мурманской области.

Марина Ковтун отметила, что вековая дистанция позволяет взглянуть на революцию непредвзято. Как и любой крутой исторический поворот, она несла в себе и триумф, и трагедию. Уравновесить эти полярности в общественном сознании – сложная, но совершенно необходимая задача.

«Для нас, рождённых в СССР, столетие Октябрьской революции – значимая дата независимо от того, отмечается она официально или нет. И тем более дорог этот юбилей северянам, знающим и уважающим историю родного края. Тот мощный фундамент, на котором по сей день базируется экономика и социальная сфера Мурмана, был заложен при советской власти, волей советского государства, трудом советских людей. Это факт, оспорить который невозможно», – сказала губернатор.

Губернатор напомнила слова президента. В послании Федеральному Собранию, говоря о наступающем юбилее революции, Владимир Путин отметил: «Уроки истории нужны нам прежде всего для примирения, для укрепления общественного, политического, гражданского согласия, которого нам удалось сегодня достичь. Недопустимо тащить расколы, злобу, обиды и ожесточение прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь, в собственных политических и других интересах спекулировать на трагедиях, которые коснулись практически каждой семьи в России, по какую бы сторону баррикад ни оказались тогда наши предки. Давайте будем помнить: мы единый народ, мы один народ, и Россия у нас одна».

«Надо признать, что Октябрьская революция и советская эпоха – уникальный исторический опыт России, подобного которому нет ни у одной другой страны. И как любой ценный опыт, его нужно принять и использовать как движущую силу для дальнейшего развития. Что очень важно – развития мирного, эволюционного, поступательного», – подчеркнула губернатор Марина Ковтун.

 

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