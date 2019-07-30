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Мурманская область. Арктика30.07.19 07:45

100 медалей разыграли участники «Атомной регаты - 2019»

В Мурманской области завершился открытый турнир по водным видам спорта на призы АО «Концерн Росэнергоатом». В состязаниях приняли участие спортсмены Ленинградской, Смоленской, Нововоронежской и Кольской атомных станций, сборные из Санкт-Петербурга и Карелии, а также команда Мурманской ТЭЦ.

Старты на бурлящей воде реки Нива-2 проходили три дня. Спортсмены состязались как в личном, так и в командном зачете. На «Атомной регате – 2019» кроме традиционного гребного слалома на каяках и катамаранах впервые были проведены гонки на SUP-бордах – надувных досках, на которых перемещаются стоя, отталкиваясь одним веслом.

Победу в общекомандном зачёте одержала команда Ленинградской АЭС. Второе место – у команды Кольской АЭС. Третьими стали спортсмены из Санкт-Петербурга – команда «ПИТЕР».

В эстафетной гонке первенствовала команда «KARELIA TEAM», вторыми к финишу пришли спортсмены из команды Ленинградской АЭС, третье место завоевала команда Кольской АЭС.

Абсолютными чемпионами турнира, одержавшими наибольшее количество личных побед, стали представители Ленинградской АЭС Екатерина Грачева и Дмитрий Далин. Именно они были удостоены призов в номинациях «Королева реки» и «Король реки».

Кроме спортивных состязаний на «Атомной регате – 2019» проходили творческие конкурсы. В песенном конкурсе в номинации «Лучшая песня про туризм» награду получила команда Смоленской АЭС, за «Лучшую юмористическую песню» – команда Мурманской ТЭЦ, за «Лучшую песню про Север» – команда «ПИТЕР». В фотоконкурсе 1 место заняли работы Алены Петуховой-Фатько, 2 место - у Максима Морозова, третье – у Дарьи Холодовой.

«Атомная регата – 2019» стала рекордной по посещаемости зрителями и болельщиками. Посмотреть состязания смогли все желающие – спецрейсы автобусов регулярно курсировали от города Полярные Зори к месту проведения соревнований. Тёплая и солнечная погода в первые два дня соревнований, удобные трибуны, оборудованные прямо на берегу реки, а также дополнительная развлекательная программа сделали спортивный праздник по-настоящему массовым.

 

 

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