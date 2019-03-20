100-процентное удовлетворение потребностей жителей Мурманской области в социальном обслуживании – достигнуто

Отчёт о работе Министерства социального развития Мурманской области в 2018 году прозвучал сегодня на заседании регионального правительства, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин. Представляя результаты работы ведомства, министр социального развития Сергей Мякишев напомнил, что на решение задач и достижение целей министерства направлена государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка граждан».

«В 2018 году расходы министерства составили свыше 11 млрд 442 млн рублей. Основная часть – 10 млрд 43,5 млн рублей – это средства областного бюджета, федерального бюджета – 1 млрд 399,3 млн рублей. Целевые показатели госпрограммы достигнуты на 99,8%», – подвёл финансовые итоги прошлого года Сергей Мякишев.

Одной из основных задач в 2018 году, по словам Сергея Мякишева, была координация исполнения Комплекса мер для стимулирования рождения первых детей в молодых семьях Мурманской области. Были введены две ежемесячные выплаты, направленные на поддержку родителей первенцев. Адресную федеральную выплату – 15 тыс. 48 руб. – в течение года получала 851 семья. С 1 июля введено ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет, которое могут получить молодые мамы до 26 лет независимо от уровня дохода семьи. Этим правом воспользовались более 300 семей Мурманской области. Как отметил министр соцразвития, эта мера поддержки была введена по инициативе губернатора Марины Ковтун и существует в таком виде только в Мурманской области.

Самым сложным и обсуждаемым вопросом 2018 года Сергей Мякишев назвал изменение пенсионной системы. Министр отметил слаженную работу законодательной и исполнительной власти для сохранения социальной защищенности отдельных категорий граждан и адаптации к новым условиям пенсионного обеспечения. Так, внесены изменения в действующие региональные законы – исключена «привязка» права на меры соцподдержки к статусу пенсионера или к факту получения льготниками пенсии по старости, а также сохранён ныне действующий возрастной критерий для получения мер социальной поддержки (50 лет для женщин и 55 лет для мужчин).

В течение последних 5 лет одним из базовых документов в сфере социального обслуживания был региональный План мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения. Ключевой показатель – 100-процентное удовлетворение потребности граждан в социальном обслуживании – достигнут.

Одна из ключевых задач министерства – формирование рынка поставщиков социальных услуг. В 2018 году доля предпринимателей и НКО в региональном реестре поставщиков социальных услуг достигла 45%. Как рассказал Сергей Мякишев, сейчас интерес к сотрудничеству рождается в самом негосударственном секторе. Затраты за оказанные социальные услуги компенсируются из областного бюджета 15 поставщикам. Учитывая положительную тенденцию, внесены изменения в региональную госпрограмму «Социальная поддержка граждан», объем средств областного бюджета, направляемых на выплату компенсации, увеличен практически до 60 млн рублей.

1 февраля 2019 года заключено Соглашение с Минтрудом России о реализации региональной составляющей федерального проекта «Старшее поколение». Предполагается создать в области к 2022 году систему долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Реализация этого плана будет способствовать достижению целей национального проекта «Демография» по увеличению ожидаемой продолжительности здоровой жизни (до 67 лет) и увеличению периода активного долголетия.

В Мурманской области также продолжается работа по формированию безбарьерной среды. Доступность для инвалидов обеспечена в 323 учреждениях социальной сферы, в плане на этот год – оборудование ещё 29 объектов.

Как подчеркнул Сергей Мякишев, ключевыми задачами для министерства остаются повышение заработной платы работникам государственных областных учреждений социальной защиты населения и работа по загрузке сведений в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).

«Таким образом, по большинству показателей социального развития удалось обеспечить положительные результаты, выйти на новый, более высокий, уровень социальной защиты и социального обслуживания населения», – подвел итог Сергей Мякишев и обозначил приоритетные задачи на 2019 год. Среди них – реализация региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и ««Старшее поколение», информационная работа по разъяснению гражданам предпенсионного возраста их прав на меры соцподдержки, развитие механизмов интеграции инвалидов в общество через исполнение положений Конвенции о правах инвалидов в Мурманской области, продолжение работы по внедрению ЕГИССО в практику работы министерства и учреждений социального обслуживания.