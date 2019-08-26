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Мурманская область. Арктика26.08.19 07:15

100 шагов к счастью придётся преодолеть жителям Алакуртти

Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с жителями Алакуртти, на которой он в очередной раз узнал об основных проблемах жителей региона: медицинское обслуживание, ЖКХ, теплоснабжение и благоустройство, состояние инфраструктуры посёлка.

Развитие здравоохранения в малых населённых пунктах – отдельная задача, для выработки решения которой врио губернатора соберёт ответственных лиц в ближайшее время. Позиция главы региона – набор самой необходимой помощи должен быть доступен для всех жителей региона, независимо от места жительства. По обращению работника бригады скорой помощи, который рассказал, что используемая сегодня медиками старая «буханка» исчерпала свой ресурс, Андрей Чибис принял решение передать для обслуживания посёлка новый автомобиль скорой помощи из числа тех, что поступают в регион в рамках Плана 100 шагов правительства Мурманской области.

Проблем с подачей тепла в новом отопительном сезоне жители Алакуртти не почувствуют, обещал руководитель ресурсоснабжающией организации. В летний период удалось провести ремонт центрально теплового пункта, его работа должна быть стабильной.

В 2020-2021 годах в посёлке на месте планируемого к сносу неиспользуемого здания начальной школы запланировано строительство нового детского сада.

Ветхий жилой фонд, который порой представляет опасность для жильцов, – с этой проблемой к главе региона обращались многие жители Алакуртти.

Запуск отдельной программы по модернизации жилфонда в ЗАТО и военных городках Мурманской области – инициатива, которую Андрей Чибис отрабатывает в федеральном правительстве с коллегами из Минобороны.

«Дома, мягко скажем, не новые. Мне бы хотелось разом сделать модернизацию и капитальный ремонт, но это вопрос огромных средств. Поэтому сейчас задача коммунальщикам оперативно реагировать на жалобы, которые есть. Более глобально – нужно добиться запуска программы реновации жилья в ЗАТО. Это непростое решение, но мы будем работать в этом направлении», – отметил Андрей Чибис.

Все пожелания, жалобы и вопросы жителей Алакуртти зафиксированы и переданы в работу. График исполнения поручений, который будет составлен по итогам встречи, врио губернатора держит на личном контроле.

 

 

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