100 тысяч рублей будут ждать победителя заплыва через Кольский залив

Сегодня в центральном сквере Мурманска состоялась тренировка воспитанников детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 4. Юные легкоатлеты и велосипедисты готовятся к ежегодному фестивалю «Гольфстрим», который уже 9 сентября пройдёт в районе моста через Кольский залив.

«Гольфстрим» — мероприятие международного уровня: в этом, как и в прошлом году на заплыв через Кольский залив заявились несколько иностранных спортсменов, сейчас они согласовывают последний этап получения визы.

- Мы ждём очень сильного спортсмена из Болгарии, который, вероятно, составит главную конкуренцию российским пловцам из Мурманска и Новосибирска, — рассказала председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Ирина Андреева. - Призы довольно весомые — победитель заплыва получит денежную премию в размере 100 тысяч рублей, слух об этом разнесся по всей стране и за рубежом, что конечно, тоже является своеобразным стимулом для участников. Кстати, такую же сумму получат профессиональные спортсмены, которые победят в легкоатлетическом пробеге по мосту.

Определена и развлекательная программа: она начнется с показательных выступлений воинов-североморцев на площадке под мостом в 14 часов, в 16 часов стартует песенно-музыкальный блок, откроет который певица Юлия Михальчик, продолжится концерт выступлениями лучших мурманских коллективов и групп из Санкт-Петербурга.

Для участников и гостей фестиваля стоянка для автотранспорта в этот раз будет организована вдоль прибрежной автодороги. Самый удобный вариант добраться на фестиваль — на специально организованных автобусах, которые будут курсировать от Дворца спорта с улицы Челюскинцев, 1 до моста.