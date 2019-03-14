100 уникальных открыток

15 марта в отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» состоится торжественное открытие выставки «Открытки» из цикла выставок «Простые вещи». На выставке будут представлены предметы из частной коллекции Валентины Викторовны Чапенко, заместителя руководителя клуба «Природа и творчество» Мурманского областного художественного музея.

В экспозиции будет представлено более 100 открыток из разных уголков мира. Коллекция Валентины Викторовны включает в себя предметы ХХ-ХХI веков. Самый старый экспонат коллекции датируется 1904 годом.

Посетить уникальную выставку можно до 21 апреля.